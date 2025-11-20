Olavarrienses en Liga Argentina: pocos minutos y derrotas

La segunda categoría del básquet nacional siguió adelante en las dos Conferencias y presencia de dos de los jugadores olavarrienses.

Por la Conferencia Sur, Villa Mitre tuvo su primera presentación en condición de visitante y fue con derrota ante El Talar por 76 a 72 en un duelo donde el equipo local hizo valer su buena efectividad en tiros de tres puntos. En el equipo de Bahía Blanca,

Luciano Tambucci jugó 16:38 minutos con 3 puntos y 1 rebote.

Por otro lado, en la Tacita de Plata, Jujuy Básquet cayó ante Villa San Martín. Fue 85 a 77 ante un repleto estadio.

El juvenil Francisco Fornes sumó apenas 3:20 minutos en la cancha.