Jueves 20 de Noviembre 2025 - 21:11hs
15°
Jueves 20 de Noviembre 2025 - 21:11hs
Olavarría
15°
 20 de Noviembre de 2025 | 19:47

Rugby: las juveniles tuvieron sus giras de fin de año

El pasado fin de semana, categorías formativas del rugby del Club Estudiantes tuvieron sus giras de fin de año.

Las divisiones M10, M12 y M16 de Estudiantes iniciaron sus tradicionales cierres de año y eso incluyó viajes para los tres planteles.

 

Las dos categorías más pequeñas viajaron a Mar del Plata donde disputaron encuentros amistosos junto a Club Comercial (M12) y Universitario (M10).

 

Luego, los chicos disfrutaron de una tarde recreativa en Aquópolis y cerraron el día en el Camping “El Griego”, donde compartieron actividades grupales.

 

Por otro lado, la categoría M16 del Club Atlético Estudiantes cerró su temporada con participación en el tradicional Torneo Raúl Iglesia en Santa Fe. En el partido decisivo por el tercer puesto, Estudiantes cayó ajustadamente ante Old Resian por 10 a 5 y finalizó detrás de Los Cardos, Atlético del Rosario y Old Resian.

 

Fuente: Prensa CAE

 

