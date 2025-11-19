Básquet Local: triunfo "Rojinegro" en el Juan Manolio y pasaje a la Final | Infoeme
Miércoles 19 de Noviembre 2025
Miércoles 19 de Noviembre 2025
 19 de Noviembre de 2025 | 23:20

Básquet Local: triunfo "Rojinegro" en el Juan Manolio y pasaje a la Final

En la noche de este miércoles se definió un nuevo finalista del Torneo Clausura de Primera División y fue con triunfo para Independiente en Olavarría.

Fotos: Andrés Arouxet

El segundo torneo del año organizado por la Asociación de Básquet de Olavarría tiene al segundo finalista con la victoria de Independiente en el Juan Manolio.

 

 

El “Rojinegro” derrotó 57 a 68 a Pueblo Nuevo en el gimnasio del “Lobo” y cerró la serie de Semifinal por 2 a 0. El máximo anotador de la noche fue Francisco Ullua con 18 puntos.

 

 

En un duelo de muy bajo goleo y muy poco vistoso, el elenco de Tandil fue paciente en la primera mitad y más efectivo que su rival de turno en el complemento para asegurarse una nueva presencia en la Final del certamen olavarriense.

 

El juvenil plantel tandilense aprovechó la rotación, sumó pases y aprovechó las ventajas que consiguió cerca del aro para buscar revalidar el título obtenido en el primer semestre.

 

 

Independiente, con ventaja de localía, enfrentará a Racing en la Final del Torneo Clausura.

 

Síntesis Pueblo Nuevo – Independiente:

Estadio: Juan Manolio

Árbitros: Chantiri, A., Suárez, D. y Rincón, J.

Pueblo Nuevo (57): Carballo (15), Barsi (0), Menon (5), Dupin (7), Alveza (12) -FI- Toledo (2), Sánchez (0), Torres Gisler (3), Alberca 82), Alonso (5), Messina (6), Poblete (0). DT- Cristian Sánchez

Independiente (68): Pedone Diez (15), Ojeda (4), Ullua (18), Gutkin (5), Beltramella (7) -FI_ Buffa (3), Oliveri (3), Giano (0), Anselmi (0); San Martín (13). DT- Emmanuel Hartstock

Parciales: 10 – 12; 21 – 27; 35 – 43 

 

