Liga Nacional: OTC arrancó el año con derrota

La máxima categoría del básquet nacional volvió a la acción tras el receso festivo y fue con la presentación de uno de los equipos con presencia olavarriense, que perdió.

Oberá Tenis Club cayó 78 a 66 ante Regatas Corrientes en un duelo directo por los primeros puestos de la tabla de posiciones. En el Fortín Rojinegro, el dueño de casa tomó el protagonismo en el tercer cuarto y de allí manejó a la perfección el juego y generó la sexta derrota de la temporada del equipo misionero.

En el “Celeste”, Bruno Sansimoni jugó 28:41 minutos con 13 puntos, 6 rebotes y 4 asistencias y Agustín Brocal sumó 7 puntos, 1 rebote, 2 asistencias y 2 recuperaciones en 31:17.