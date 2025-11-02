Boxeo: presencia olavarriense en el Centro Recreativo de Laprida | Infoeme
Domingo 02 de Noviembre 2025 - 21:04hs
18°
Domingo 02 de Noviembre 2025 - 21:04hs
Olavarría
18°
Infoeme
 |  deportes
 |  Boxeo
 - 2 de Noviembre de 2025 | 17:50

Boxeo: presencia olavarriense en el Centro Recreativo de Laprida

En la noche del pasado sábado, púgiles olavarrienses se presentaron en Laprida donde se produjo el debut profesional de una de las representantes e la vecina localidad.

En el Centro Recreativo y con la organización de La Estación Box se llevó a cabo un festival amateur-profesional que contó con representación olavarriense y buenos resultados.

 

La velada que significó el debut profesional de Sol “La Chuky” Rodríguez con victoria ante Silvana Viturro de Trelew contó con representantes de Oto Box y de la Escuela Matadero.

 

El festejo de la noche fue para el hinojense Tomás Kuhn que en su retorno a los ring, y representando a Oto Box, venció por puntos al local Víctor Ávila.

 

Abigail Acuña, de Oto Box logró un empate ante Carolina Rodríguez de Laprida en lo que fue su estreno en el amateurismo y también fue empate en las tarjetas para Sofía “La Chaparrita” Olivetto con la bahiense Aime “La india” Loscalzo.

 

Por último, Nadia Barrera de Matadero Box, perdió por puntos ante Nadia Márquez de Laprida.

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME