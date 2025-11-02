Boxeo: presencia olavarriense en el Centro Recreativo de Laprida

En el Centro Recreativo y con la organización de La Estación Box se llevó a cabo un festival amateur-profesional que contó con representación olavarriense y buenos resultados.

La velada que significó el debut profesional de Sol “La Chuky” Rodríguez con victoria ante Silvana Viturro de Trelew contó con representantes de Oto Box y de la Escuela Matadero.

El festejo de la noche fue para el hinojense Tomás Kuhn que en su retorno a los ring, y representando a Oto Box, venció por puntos al local Víctor Ávila.

Abigail Acuña, de Oto Box logró un empate ante Carolina Rodríguez de Laprida en lo que fue su estreno en el amateurismo y también fue empate en las tarjetas para Sofía “La Chaparrita” Olivetto con la bahiense Aime “La india” Loscalzo.

Por último, Nadia Barrera de Matadero Box, perdió por puntos ante Nadia Márquez de Laprida.