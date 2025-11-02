Barrio por Barrio se desplegará este miércoles en Colonia San Miguel

El Municipio de Olavarría continúa con el despliegue del Programa Barrio por Barrio, el dispositivo de abordaje territorial e integral que cada miércoles dice presente en un lugar distinto del Partido de Olavarría. Y, en ese marco, el próximo 5 de noviembre no será la excepción y estará en Colonia San Miguel.

La actividad se desarrollará desde las 9:30 horas en la Plaza ubicada sobre San Martín y 25 de Mayo. Vale destacar que no se suspenderá por lluvia, ya que en caso de condiciones climáticas adversas todo se trasladará a la Sociedad de Fomento de la localidad.

Se invita a acercarse a vecinos y vecinas de la localidad, como así también de puntos cercanos para llevar adelante los siguientes trámites:

_ SUBE

_ Asesoramiento médico y puesto de vacunación

_ Validación identidad Mi Argentina

_ Asesoramiento e inscripción a los programas Más Vida y PAAC (personas con celiaquía)

_ Inscripción a Maternales, Centros de Día, Envión y Callejeadas

_ Atención de las oficinas de Defensa del Consumidor, Relaciones Vecinales, Casa de Tierras y Regularización Dominial, Desarrollo Social, mujeres, Géneros y Diversidades y Empleo.