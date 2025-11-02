Los resultados de Veteranos

En diferentes escenarios se jugó la jornada completa de la competencia que organiza la Liga de Fútbol Sénior de Olavarría en tres categorías.

En un sábado completamente soleado que acompañó perfectamente la actividad deportiva, la categoría +42 jugó la 5° fecha en una Zona y la 6° fecha de la Zona 2 y en +50 y +56 se jugó la 6°.

Los resultados:

+42:

Deportivo Olavarría 1 (Di Mateo Maximiliano) – 0 Villa Magdalena

El Provincial 0 – 0 Molino Viejo

Santa Luisa 1 (Gómez Darío) – 3 (Bianco Mauricio, Bustamante Guillermo, Pérez Luciano) 10 de Junio

Hinojo 1 (Lara Marcos) – 2 (Calderón Pablo, Moyano Nicolás) Deportivo Fran

Sociedad de Fomento Mariano Moreno 0 – 3 (Becker Guillermo, Montero Jorge, Toro Diego) Loma Negra

Ferro Sénior 3 (Aresi Luis -2-, Coppola Mario) – 1 (Beltrán Pablo) Villa Aurora

La Candela 2 (Mayoz Maximiliano, Suarez Fernando) – 1 (Islas Pablo) Mariano Moreno

Hinojo 1 (Rosas Gustavo) – 0 Amanecer Argentino

Libre: San Martín

+50:

Carboneros 3 (D´Onofrio Javier, Messineo Fernando -2-) – 0 Los Tigres

Gomería El Pana 1 (Clark Carlos) – 2 (Coumeig Claudio, Marín Fabricio) Pueblo Nuevo

Truck Vial 0 – 1 (Galman Fabián) Metalúrgica Cabrera

La Candela 1 (Barrionuevo Leonardo) – 1 (Samarelle Pablo) Amparo Castro

Agrupación Malvinas 0 – 0 Los Robles

Libre: Peña de Boca

+56:

Pueblo Nuevo 2 (Mourlas José) – 0 truck Vial

La Candela 3 (Cáceres Julio -2-, Yaben Fabio) – 1 (López Rubén) Agrupación Malvinas

Independiente 2 (Moran José, Zinna Oscar) – 0 El Fortín

Viajantes 0 – 4 (Correa Osvaldo, González Sandro -2-, Pratula Hugo) Mariano Moreno

Espigas 0 – 3 (Pedroso Carlos -2-, Nilsen Jens) Carboneros

Defensores de Hinojo 1 (López Carlos) – 0 Veteranos Continentales

La Tradición 2 (Orona Javier, Quintana José) – 3 (Azato Enrique, Bianchi Oscar, Román Jorge) Hinojo