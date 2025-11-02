Los resultados de Veteranos

En diferentes escenarios se jugó la jornada completa de la competencia que organiza la Liga de Fútbol Sénior de Olavarría en tres categorías.
En un sábado completamente soleado que acompañó perfectamente la actividad deportiva, la categoría +42 jugó la 5° fecha en una Zona y la 6° fecha de la Zona 2 y en +50 y +56 se jugó la 6°.
Los resultados:
+42:
Deportivo Olavarría 1 (Di Mateo Maximiliano) – 0 Villa Magdalena
El Provincial 0 – 0 Molino Viejo
Santa Luisa 1 (Gómez Darío) – 3 (Bianco Mauricio, Bustamante Guillermo, Pérez Luciano) 10 de Junio
Hinojo 1 (Lara Marcos) – 2 (Calderón Pablo, Moyano Nicolás) Deportivo Fran
Sociedad de Fomento Mariano Moreno 0 – 3 (Becker Guillermo, Montero Jorge, Toro Diego) Loma Negra
Ferro Sénior 3 (Aresi Luis -2-, Coppola Mario) – 1 (Beltrán Pablo) Villa Aurora
La Candela 2 (Mayoz Maximiliano, Suarez Fernando) – 1 (Islas Pablo) Mariano Moreno
Hinojo 1 (Rosas Gustavo) – 0 Amanecer Argentino
Libre: San Martín
+50:
Carboneros 3 (D´Onofrio Javier, Messineo Fernando -2-) – 0 Los Tigres
Gomería El Pana 1 (Clark Carlos) – 2 (Coumeig Claudio, Marín Fabricio) Pueblo Nuevo
Truck Vial 0 – 1 (Galman Fabián) Metalúrgica Cabrera
La Candela 1 (Barrionuevo Leonardo) – 1 (Samarelle Pablo) Amparo Castro
Agrupación Malvinas 0 – 0 Los Robles
Libre: Peña de Boca
+56:
Pueblo Nuevo 2 (Mourlas José) – 0 truck Vial
La Candela 3 (Cáceres Julio -2-, Yaben Fabio) – 1 (López Rubén) Agrupación Malvinas
Independiente 2 (Moran José, Zinna Oscar) – 0 El Fortín
Viajantes 0 – 4 (Correa Osvaldo, González Sandro -2-, Pratula Hugo) Mariano Moreno
Espigas 0 – 3 (Pedroso Carlos -2-, Nilsen Jens) Carboneros
Defensores de Hinojo 1 (López Carlos) – 0 Veteranos Continentales
La Tradición 2 (Orona Javier, Quintana José) – 3 (Azato Enrique, Bianchi Oscar, Román Jorge) Hinojo