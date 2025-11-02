En una cárcel de Sierra Chica fabricaron bloques para proyectos solidarios

En una cárcel del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) personas privadas de la libertad elaboraron 1800 bloques de concreto para diversos proyectos solidarios de la comunidad de Olavarría.

Con el acompañamiento del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Juan Martín Mena, en la Unidad 27 Sierra Chica, los internos trabajaron activamente en el proceso productivo.

Con una mezcla de cemento, arena y agregados gruesos, como piedra o granzón, los internos hicieron los materiales prefabricados que, a través de la Municipalidad de Olavarría, serán entregados a instituciones locales, contribuyendo así a distintos proyectos comunitarios.

Reforzando el acento puesto en los trabajos solidarios de los organismos estatales intervinientes con la sociedad civil, los internos trabajaron bajo la supervisión del personal penitenciario y con el impulso del Polo Industrial de Sierra Chica.

Cabe señalar que los materiales e insumos necesarios fueron provistos por la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo de la Municipalidad de Olavarría, en el marco de un trabajo articulado con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Servicio Penitenciario Bonaerense.

Las autoridades de la Unidad 27 resaltaron la importancia de estas acciones que permiten generar oportunidades de capacitación y trabajo, fortaleciendo las competencias laborales de las personas privadas de libertad y como consecuencia, el proceso de reinserción social.

A su vez, valoraron el impacto positivo que estas experiencias productivas tienen en la construcción de lazos de cooperación y compromiso entre las instituciones públicas y la comunidad.