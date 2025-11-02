Liga Nacional: Sansimoni la figura en el triunfo de OTC

La máxima categoría del básquet argentino tuvo una única presentación y fue con la victoria de Oberá Tenis Club en Córdoba.

El “Celeste” se impuso 84-83 ante Independiente de Oliva en un cierre para el infarto en su segundo juego en Córdoba.

Fue un partido de alto vuelo, intenso y cambiante. La visita mostró solidez durante los primeros tres cuartos, construyendo una ventaja que le permitió llegar con aire al desenlace a pesar de que Independiente reaccionó en el último parcial para darle suspenso a la definición. Agustín Brocal y Bruno Sansimoni fueron los pilares ofensivos del equipo misionero, combinándose para 30 puntos (15 cada uno).

El olavarriense además del aporte goleador sumó 6 rebotes y 4 asistencias en 29:04 minutos en la cancha y el chaqueño formado en Estudiantes jugó 34:11 con 7 rebotes, 2 asistencias y 1 recupero.