Domingo 02 de Noviembre 2025 - 16:35hs
 deportes
 Básquet
 2 de Noviembre de 2025 | 14:18

Liga Nacional: Sansimoni la figura en el triunfo de OTC

Oberá Tenis Club sumó una nueva victoria en la Liga Nacional. Fue en el único juego del sábado y fue con Agustín Brocal y Bruno Sansimoni como figuras.

La máxima categoría del básquet argentino tuvo una única presentación y fue con la victoria de Oberá Tenis Club en Córdoba.

 

El “Celeste” se impuso 84-83 ante Independiente de Oliva en un cierre para el infarto en su segundo juego en Córdoba.

 

Fue un partido de alto vuelo, intenso y cambiante. La visita mostró solidez durante los primeros tres cuartos, construyendo una ventaja que le permitió llegar con aire al desenlace a pesar de que Independiente reaccionó en el último parcial para darle suspenso a la definición. Agustín Brocal y Bruno Sansimoni fueron los pilares ofensivos del equipo misionero, combinándose para 30 puntos (15 cada uno). 

 

El olavarriense además del aporte goleador sumó 6 rebotes y 4 asistencias en 29:04 minutos en la cancha y el chaqueño formado en Estudiantes jugó 34:11 con 7 rebotes, 2 asistencias y 1 recupero.

 

