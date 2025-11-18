Este sábado habrá una celebración por el aniversario de la Independencia del Líbano | Infoeme
Martes 18 de Noviembre 2025
Martes 18 de Noviembre 2025
Olavarría
 comunidad
 | 
 18 de Noviembre de 2025

Este sábado habrá una celebración por el aniversario de la Independencia del Líbano

Se realizará un acto conmemorativo y entrega de ofrenda en el Panteón Municipal de la Sociedad Libanesa.

En el marco de un nuevo aniversario de la Independencia del Líbano, este sábado 22 de noviembre se realizará un acto conmemorativo en el Panteón Municipal de la Sociedad Libanesa, con el propósito de honrar a todos aquellos inmigrantes y descendientes de libaneses que formaron parte de la construcción de nuestra comunidad.

Como todos los años, la colectividad libanesa de Olavarría se reunirá para celebrar esta fecha tan significativa. El encuentro será a las 10:30, frente al panteón de la institución, y contará con la entrega de una ofrenda en homenaje a quienes forjaron los lazos sociales y culturales que aún hoy perduran.

La independencia no es simplemente un logro del pasado, sino una invitación permanente a construir un futuro basado en la paz, la unidad y la solidaridad. En este marco, se reafirma el compromiso con un Líbano más justo, unido y próspero.

La colectividad libanesa invita a libaneses, descendientes y a toda la comunidad olavarriense a participar de este acto conmemorativo.

