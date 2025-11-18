Este miércoles el programa "Barrio por Barrio" llegará al Pickelado

El Municipio informó que este miércoles desde las 9:30 el Programa “Barrio por barrio” estará en el barrio Pickelado para asesoramiento con diferentes trámites.

Según detallaron, la actividad se desarrollará en la sede del Servicio Municipal Territorial Nº 2 (Av. Alberdi y Coronel Suárez), que comprende la zona delimitada por: Márquez, San Martín, Av. Alberdi y Av. Del Valle.

En ese punto se dispondrán puestos de atención de distintas áreas del Municipio, donde quienes se acerquen podrán llevar adelante los siguientes trámites:

SUBE

Asesoramiento médico y puesto de vacunación.

Asesoramiento e inscripción a los programas Más Vida y PAAC (personas con celiaquía).

Inscripción a Maternales, Centros de Día, Envión y Callejeadas.

Atención de las oficinas de Defensa del Consumidor, Relaciones Vecinales, Casa de Tierras y Regularización Dominial, Desarrollo Social, mujeres, Géneros y Diversidades y Empleo.

Asimismo en la jornada del próximo miércoles se llevará el habitual dispositivo puerta a puerta en el que se dialoga con vecinos y vecinas para conocer sus inquietudes y necesidades, las cuales son remitidas a las áreas municipales correspondientes.

Se invita a acercarse a vecinos y vecinas del sector, como así también de puntos cercanos.