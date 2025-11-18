ARBA prorrogó hasta el 1° de marzo la implementación del sistema digital para emitir comprobantes de retención

Ladispuso prorrogar hasta ella entrada en vigencia del nuevo procedimiento digital que permitirá a los Agentes de Recaudación generar y presentar comprobantes de retención de forma totalmente online.

La resolución 27/2025, que fue publicada este martes en el Boletín Oficial, responde a solicitudes expresas de diversas empresas que actúan como Agentes de Recaudación, las que requirieron un plazo adicional para completar la adecuación de sus sistemas informáticos y garantizar una correcta integración con la nueva plataforma digital.

Atendiendo estos planteos, ARBA “consideró necesario extender la fecha de implementación para asegurar una transición ordenada y un cumplimiento eficaz por parte de todos los actores involucrados”, según expresó la entidad en un comunicado.

Un avance en modernización y transparencia

El procedimiento digital “forma parte del proceso de modernización y simplificación tributaria que impulsa la Provincia, destinado a reducir la carga administrativa, agilizar el cumplimiento de las obligaciones y fortalecer la transparencia de las operaciones realizadas por agentes y contribuyentes”, continúa el texto.

“La nueva herramienta brindará mayor seguridad jurídica y permitirá un control sistémico más eficiente”, se afirma.

Detalles operativos

Los comprobantes se generarán exclusivamente desde el sitio web oficial de ARBA, mediante el aplicativo “Emisión Comprobante de Retención”, utilizando CUIT y CIT.

Toda transmisión tendrá carácter de declaración jurada y deberá enviarse antes de las 18 horas del día de vencimiento.

El formulario A-122R constituirá la constancia oficial para las y los contribuyentes respecto de las retenciones practicadas.

Si se registran inconvenientes técnicos el día del vencimiento, se habilitará como prórroga el día hábil inmediato siguiente una vez resuelto el inconveniente.

Los agentes podrán consultar, descargar y eliminar los comprobantes emitidos, que quedarán registrados como “datos históricos”. La medida no alcanza a bancos ni entidades financieras.