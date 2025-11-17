Olavarría fue sede del III Encuentro Regional de Ensambles de Guitarras

Con el apoyo de la Municipalidad de Olavarría, en la noche del sábado, ante un importante marco de público, se desarrolló la tercera edición del Encuentro Regional de Ensambles de Guitarras en la Casa del Bicentenario, organizado por el Conservatorio Provincial de Música “Ernesto Mogávero”.

Este III Encuentro Regional de Ensambles de Guitarra contó con la participación del Ensamble de Guitarras del Conservatorio Luis Gianneo, de Mar del Plata, el Ensamble de Guitarras del Conservatorio Isaías Orbe de Tandil y el Ensamble de Guitarras del Conservatorio Ernesto Mogávero de Olavarría

El Ensamble de Guitarras de Mar del Plata surgió en 2012 como un proyecto de extensión del Conservatorio Luis Gianneo. En sus 13 años de trayectoria ininterrumpida, ha realizado conciertos en diversas salas y escenarios de la ciudad y la región, recibiendo distinciones como el premio del público en el concurso “Guitarras del Mundo” sede Mar del Plata (2015), la apertura del Festival “Guitarras del Mundo” sede Mar del Plata (2023) y una Beca del Fondo Nacional de las Artes (2024). Actualmente, se dedica a la música argentina e integra a alumnos y egresados del Conservatorio y otras instituciones.

La Orquesta de Guitarras del Conservatorio de Olavarría está formada por estudiantes del Profesorado de Educación Musical y del Profesorado de Instrumento. Ocupa el lugar de una materia no obligatoria dentro del plan de estudio de ambas carreras, por lo tanto, todos los años cambia sus integrantes. Desde su formación se han presentado en encuentros de orquesta de guitarras con el Ensamble de la ciudad de Azul, y distintos recitales realizados en espacios de nuestra ciudad. En uno de ellos, tuvieron la oportunidad de compartir escenario y trabajar junto al maestro Omar Cyrulnik. En el año 2023, participaron del tercer Encuentro de Música Surera, en el Teatro Municipal, así como también del Primer Encuentro Regional de Ensambles de Guitarra en la ciudad de Tandil y Olavarría. La orquesta aborda un repertorio de música popular arreglada para esta formación.