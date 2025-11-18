Este miércoles se realizará la segunda edición de Olavarría Produce

El Municipio recordó que en la jornada de este miércoles iniciará la segunda edición de Olavarría Produce, el evento que pone en valor la riqueza y la diversidad productiva del Partido en el marco de una propuesta organizada desde la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo en articulación con diferentes sectores industriales y empresariales locales.

Olavarría Produce 2025 tendrá como punto de encuentro el Centro de Exposiciones Municipal, ubicado sobre avenida Eva Perón (Ex Circunvalación) al 1500, espacio que será habilitado a partir de las 10 horas. El lugar contará con la presencia de alrededor de 50 firmas, que exhibirán su producción y servicios. La entrada será libre y gratuita, y se contará además con oferta gastronómica.

A las 14 horas se realizará una charla que será encabezada por el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, quien expondrá acerca de los “Desafíos y perspectivas para el financiamiento de la producción y el trabajo en el contexto actual”.

Posteriormente, desde las 16 horas, será el turno del secretario de Producción de la Universidad de La Plata Daniel Tovio, quien brindará la charla titulada “Comunicación y Tecnología aplicada al desarrollo Industrial”.

Como cierre del primer día se desarrollará, a partir de las 18 horas, la charla “El rol de las gremiales empresariales en un contexto de crisis”, que estará a cargo de José Ignacio “Vasco” De Mendiguren.

El jueves albergará otro de los momentos más trascendentes de Olavarría Produce, con la realización de la Ronda de Negocios, de la que participarán alrededor de 150 firmas de diversos rubros. Diseñado en conjunto con el Ministerio de Producción de la Provincia de Buenos Aires, se trata de un espacio ideal para la vinculación empresarial, la generación de contactos pero también de oportunidades.

Desde las 15, por último, se llevará a cabo la presentación de Juan Fera, quien liderará un conversatorio sobre “liderazgo, innovación y consolidación de una empresa familiar argentina”.

Participará el PIO, Unión Industrial, Cámara Empresaria, Cámara de la Piedra, ACA, CALO y Sociedad Rural. Además, se cuenta con el sponsoreo de Banco Provincia, PCR, Techint, Cementos Avellaneda, Loma Negra, Coarco, Hausagro, Center Valley-Jeep, Hauswagen, Impo Inzama Potes, Zmg Argenta Srl, Bolsas Olavarría, Taller Avenida, Minexo Servicios de Minería, Ganados Olavarría, Medici trailer, Diesel Lange John Deere, Moduark y Renault- Pourtau.