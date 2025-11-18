Jornadas de capacitación en RCP para personal de Colonias de Verano

El Municipio de Olavarría informó que se encuentra abierta la inscripción para las jornadas de capacitación en Reanimación Cardio Pulmonar (RCP), que serán destinadas exclusivamente a personas que desempeñen tareas en Colonias de Verano o de Vacaciones, tanto del ámbito público como privado. Se invita a participar a guardavidas y profesores de educación física y, a la par, se recuerda que para la habilitación de este tipo de emprendimientos debe contar obligatoriamente con personal capacitado en la materia.

Con el objetivo de brindar a las personas interesadas la posibilidad de concurrir, se diagramó la realización de cinco jornadas, que se realizarán en el Centro Cultural Municipal San José, en Riobamba 2949, organizadas en conjunto desde el Consejo Administrativo de Salud, la Subsecretaría de Deportes y la Dirección de Habilitaciones.

Se realizarán los siguientes días, siempre en el horario de 13 a 15 horas: Miércoles 26 de noviembre, Martes 2 de diciembre, Jueves 4 de diciembre, Martes 9 de diciembre y Jueves 11 de diciembre.

Se aclara que para obtener la certificación correspondiente se deberá concurrir a una sola jornada. Cada una tendrá un cupo máximo de 50 participantes.

La inscripción se realiza a través del formulario online al que se accede haciendo click aquí.