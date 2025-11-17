Estudiantes completó con creces la 10° edición del Torneo “Vóley Futuro”

En su edición más masiva, la Subcomisión de Vóley del Club Estudiantes, organizó exitosamente un certamen que reunió a alrededor de 1000 jugadores y más de 260 partidos.

Fueron dos días donde el vóley juvenil fue protagonista absoluto y donde Estudiantes reafirmó, con creces, su lugar como sede de referencia en la región con un certamen que tuvo 16 canchas simultáneas, distribuidas en el Macrogimnasio, el Minigimnasio, el Maxigimnasio y los espacios al aire libre, más las subsedes de Rosario y San Antonio.

La organización, planificada al detalle, permitió que cada una de los 99 equipos pudiera competir en tiempo y forma, en un cronograma de enorme intensidad con 267 partidos disputados, más de 975 jugadoras y jugadores en acción, 125 entrenadores, 19 árbitros, personal de salud, mesa de cómputos y un equipo operativo que respondió a cada desafío con profesionalismo y compromiso.

Los resultados:

Iniciación

Sub12 Femenino

Oro

1° Universal “A”

2° Fortín Luro

3° Unión y Progreso

4° Tiro Federal

5° CAE “A”

6° CEF N°45 América

7° Villa Mitre

8° Hinojo

9° Universal “B”

10° Sarmiento Coronel Suárez

11° Once Unidos “A”

12° CAE “B”

Plata

1° IAE

2° Once Unidos “B”

3° Automoto

4° CEF N°140

5° Azul Vóley

6° Pueblo Nuevo

7° Bahiense “A”

8° Bahiense “B”

Sub13 Femenino

Oro

1° CAE “A”

2° Mar Chiquita

3° CAE “B”

4° Universal “B”

5° Universal “A”

6° Unión y Progreso

7° E.M.B.J

8° IAE

9° Estudiantes Pehuajó

10° Pueblo Nuevo

11° Once Unidos “A”

12° Sarmiento Coronel Suárez

Plata

1° Automoto

2° Villa Mitre “A”

3° Azul Vóley

4° Universal “V”

5° Once Unidos “B”

6° Villa Mitre “B”

7° Blanco y Negro “A”

8° Blanco y Negro “B”

Bronce

1° Bahiense

2° Tiro Federal

3° RAC

4° Boca Tres Arroyos

5° Daireaux Vóley

6° Espora

Sub15 Masculino

1° Azul

2° CAE

3° Sarmiento Coronel Suárez

4° Mariano Moreno

5° Tiro Federal

6° Fortín Luro

Sub13 Masculino

1° CAE

2° Sarmiento Suárez

3° Tiro Federal

4° E.M.B.J

5° Daireaux

Avanzado

Sub12 Femenino

Oro

1° CAE “A”

2° Universal

3° Once Unidos “A”

4° Pueblo Nuevo

5° Unión y Progreso

6° Estudiantes Pehuajó

7° CAE “B”

8° Cosmopolita

Plata

1° Azul Vóley

2° E.M.B. Juárez

3° CEF N°38

4° Bahiense

5° Hinojo

6° IAE

7° Once Unidos “B”

8° Espora

Sub15 Femenino

Oro

1° Pueblo Nuevo “A”

2° Universal “A”

3° CAE “A”

4° Automoto

5° CAE “C”

6° Cosmopolita

7° Villa Mitre

8° Marchiquita

9° Tiro Federal

10° Unión y Progreso “A”

11° CEF 140

12° Bahiense “A”

Plata

1° CAE “B”

2° Pueblo Nuevo “B”

3° Hinojo

4° RAC

5° Bahiense “B”

6° Costa Sud

7° Estudiantes Pehuajó

8° Universal “B”

Bronce

1° Boca Tres Arroyos

2° Sarmiento Suárez

3° Unión y Progreso “B”

4° CEF N°38

5° Fortín Luro

6° Argentino Trenque Launquén

Fuente: Prensa CAE