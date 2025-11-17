Estudiantes completó con creces la 10° edición del Torneo “Vóley Futuro” | Infoeme
Lunes 17 de Noviembre 2025
Lunes 17 de Noviembre 2025
Infoeme
 |  deportes
 |  Vóley
 17 de Noviembre de 2025

Estudiantes completó con creces la 10° edición del Torneo “Vóley Futuro”

Durante el fin de semana, se completó una nueva edición del Torneo “Vóley Futuro” en todas las instalaciones del Parque Guerrero que vivió una verdadera fiesta del vóley.

En su edición más masiva, la Subcomisión de Vóley del Club Estudiantes, organizó exitosamente un certamen que reunió a alrededor de 1000 jugadores y más de 260 partidos.

 

Fueron dos días donde el vóley juvenil fue protagonista absoluto y donde Estudiantes reafirmó, con creces, su lugar como sede de referencia en la región con un certamen que tuvo 16 canchas simultáneas, distribuidas en el Macrogimnasio, el Minigimnasio, el Maxigimnasio y los espacios al aire libre, más las subsedes de Rosario y San Antonio.

 

 

La organización, planificada al detalle, permitió que cada una de los 99 equipos pudiera competir en tiempo y forma, en un cronograma de enorme intensidad con 267 partidos disputados, más de 975 jugadoras y jugadores en acción, 125 entrenadores, 19 árbitros, personal de salud, mesa de cómputos y un equipo operativo que respondió a cada desafío con profesionalismo y compromiso.

 

Los resultados:

Iniciación

Sub12 Femenino

Oro

1° Universal “A”

2° Fortín Luro

3° Unión y Progreso

4° Tiro Federal

5° CAE “A”

6° CEF N°45 América

7° Villa Mitre

8° Hinojo

9° Universal “B”

10° Sarmiento Coronel Suárez

11° Once Unidos “A”

12° CAE “B”

Plata

1° IAE

2° Once Unidos “B”

3° Automoto

4° CEF N°140

5° Azul Vóley

6° Pueblo Nuevo

7° Bahiense “A”

8° Bahiense “B”

 

Sub13 Femenino

Oro

1° CAE “A”

2° Mar Chiquita

3° CAE “B”

4° Universal “B”

5° Universal “A”

6° Unión y Progreso

7° E.M.B.J

8° IAE

9° Estudiantes Pehuajó

10° Pueblo Nuevo

11° Once Unidos “A”

12° Sarmiento Coronel Suárez

Plata

1° Automoto

2° Villa Mitre “A”

3° Azul Vóley

4° Universal “V”

5° Once Unidos “B”

6° Villa Mitre “B”

7° Blanco y Negro “A”

8° Blanco y Negro “B”

Bronce

1° Bahiense

2° Tiro Federal

3° RAC

4° Boca Tres Arroyos

5° Daireaux Vóley

6° Espora

 

Sub15 Masculino

1° Azul

2° CAE

3° Sarmiento Coronel Suárez

4° Mariano Moreno

5° Tiro Federal

6° Fortín Luro

 

Sub13 Masculino

1° CAE

2° Sarmiento Suárez

3° Tiro Federal

4° E.M.B.J

5° Daireaux

 

Avanzado

Sub12 Femenino 

Oro

1° CAE “A”

2° Universal

3° Once Unidos “A”

4° Pueblo Nuevo

5° Unión y Progreso

6° Estudiantes Pehuajó

7° CAE “B”

8° Cosmopolita

Plata

1° Azul Vóley

2° E.M.B. Juárez

3° CEF N°38

4° Bahiense

5° Hinojo

6° IAE

7° Once Unidos “B”

8° Espora

 

Sub15 Femenino

Oro

1° Pueblo Nuevo “A”

2° Universal “A”

3° CAE “A”

4° Automoto

5° CAE “C”

6° Cosmopolita

7° Villa Mitre

8° Marchiquita

9° Tiro Federal

10° Unión y Progreso “A”

11° CEF 140

12° Bahiense “A”

Plata

1° CAE “B”

2° Pueblo Nuevo “B”

3° Hinojo

4° RAC

5° Bahiense “B”

6° Costa Sud

7° Estudiantes Pehuajó

8° Universal “B”

Bronce

1° Boca Tres Arroyos

2° Sarmiento Suárez

3° Unión y Progreso “B”

4° CEF N°38

5° Fortín Luro

6° Argentino Trenque Launquén

 

Fuente: Prensa CAE

 

