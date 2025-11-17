Estudiantes completó con creces la 10° edición del Torneo “Vóley Futuro”

En su edición más masiva, la Subcomisión de Vóley del Club Estudiantes, organizó exitosamente un certamen que reunió a alrededor de 1000 jugadores y más de 260 partidos.
Fueron dos días donde el vóley juvenil fue protagonista absoluto y donde Estudiantes reafirmó, con creces, su lugar como sede de referencia en la región con un certamen que tuvo 16 canchas simultáneas, distribuidas en el Macrogimnasio, el Minigimnasio, el Maxigimnasio y los espacios al aire libre, más las subsedes de Rosario y San Antonio.
La organización, planificada al detalle, permitió que cada una de los 99 equipos pudiera competir en tiempo y forma, en un cronograma de enorme intensidad con 267 partidos disputados, más de 975 jugadoras y jugadores en acción, 125 entrenadores, 19 árbitros, personal de salud, mesa de cómputos y un equipo operativo que respondió a cada desafío con profesionalismo y compromiso.
Los resultados:
Iniciación
Sub12 Femenino
Oro
1° Universal “A”
2° Fortín Luro
3° Unión y Progreso
4° Tiro Federal
5° CAE “A”
6° CEF N°45 América
7° Villa Mitre
8° Hinojo
9° Universal “B”
10° Sarmiento Coronel Suárez
11° Once Unidos “A”
12° CAE “B”
Plata
1° IAE
2° Once Unidos “B”
3° Automoto
4° CEF N°140
5° Azul Vóley
6° Pueblo Nuevo
7° Bahiense “A”
8° Bahiense “B”
Sub13 Femenino
Oro
1° CAE “A”
2° Mar Chiquita
3° CAE “B”
4° Universal “B”
5° Universal “A”
6° Unión y Progreso
7° E.M.B.J
8° IAE
9° Estudiantes Pehuajó
10° Pueblo Nuevo
11° Once Unidos “A”
12° Sarmiento Coronel Suárez
Plata
1° Automoto
2° Villa Mitre “A”
3° Azul Vóley
4° Universal “V”
5° Once Unidos “B”
6° Villa Mitre “B”
7° Blanco y Negro “A”
8° Blanco y Negro “B”
Bronce
1° Bahiense
2° Tiro Federal
3° RAC
4° Boca Tres Arroyos
5° Daireaux Vóley
6° Espora
Sub15 Masculino
1° Azul
2° CAE
3° Sarmiento Coronel Suárez
4° Mariano Moreno
5° Tiro Federal
6° Fortín Luro
Sub13 Masculino
1° CAE
2° Sarmiento Suárez
3° Tiro Federal
4° E.M.B.J
5° Daireaux
Avanzado
Sub12 Femenino
Oro
1° CAE “A”
2° Universal
3° Once Unidos “A”
4° Pueblo Nuevo
5° Unión y Progreso
6° Estudiantes Pehuajó
7° CAE “B”
8° Cosmopolita
Plata
1° Azul Vóley
2° E.M.B. Juárez
3° CEF N°38
4° Bahiense
5° Hinojo
6° IAE
7° Once Unidos “B”
8° Espora
Sub15 Femenino
Oro
1° Pueblo Nuevo “A”
2° Universal “A”
3° CAE “A”
4° Automoto
5° CAE “C”
6° Cosmopolita
7° Villa Mitre
8° Marchiquita
9° Tiro Federal
10° Unión y Progreso “A”
11° CEF 140
12° Bahiense “A”
Plata
1° CAE “B”
2° Pueblo Nuevo “B”
3° Hinojo
4° RAC
5° Bahiense “B”
6° Costa Sud
7° Estudiantes Pehuajó
8° Universal “B”
Bronce
1° Boca Tres Arroyos
2° Sarmiento Suárez
3° Unión y Progreso “B”
4° CEF N°38
5° Fortín Luro
6° Argentino Trenque Launquén
