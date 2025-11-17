Olavarrienses en Liga Argentina: primer festejo para Fornes | Infoeme
Lunes 17 de Noviembre 2025 - 19:13hs
Lunes 17 de Noviembre 2025 - 19:13hs
Olavarría
Infoeme
 |  deportes
 |  Liga Argentina
 - 17 de Noviembre de 2025 | 17:12

Olavarrienses en Liga Argentina: primer festejo para Fornes

Luego de una postergación, finalmente Jujuy Básquet se presentó en Santiago del Estero y sumó su primera victoria de la temporada en la Liga Argentina.

Jujuy Básquet derrotó a Independiente en condición de visitante, luego que había sido postergado semanas atrás por la intoxicación de todo el plantel jujeño y sumó su primer festejo en la segunda categoría del básquet nacional.

 

Jujuy Básquet se robó un verdadero partidazo de la casa de Independiente al vencerlo 103 a 99 en un partido donde se encontró durante gran parte en desventaja.

 

En la primera victoria para el conjunto norteño en el torneo, el juvenil Francisco Fornes jugó 4:47 minutos con 1 rebote.

 

