Defensa al Consumidor atenderá este jueves en Sierras Bayas

El Municipio de Olavarría informó que continúa el programa de atención descentralizada de la Dirección de Defensa al Consumidor y Relaciones Vecinales en las localidades, con la finalidad de brindar una mejor atención para vecinos y vecinas de distintos puntos del Partido de Olavarría.

De acuerdo al cronograma, este jueves 20 de noviembre, el equipo del área municipal atenderá en la Delegación Municipal de Sierras Bayas, de 10 a 11:30 horas.

Esta modalidad de atención tiene por objetivo facilitar trámites y brindar asesoramiento a la comunidad, en todo lo referido a denuncias en materia de defensa al consumidor o solicitudes de mediaciones vecinales.

El servicio consiste en brindar información y asesoramiento en cuestiones vinculadas con la defensa de los derechos del consumidor, lo cual comprende tanto a personas físicas como jurídicas, que adquieren bienes o servicios para consumo.

Defensa del Consumidor puede actuar en casos en los que la compra del producto o servicio se realizó dentro de los límites del Partido de Olavarría, ya sea en forma domiciliaria, internet, en forma telefónica o puerta a puerta.

También abarca, por ejemplo, incumplimientos de contratos, ofertas, baja de servicio, cambio de producto o tipo de servicio, débito indebido, anulación de compra, error de facturación, fallas en la calidad de productos o servicios, extravío de encomienda, mala atención entre otros.

En tanto que desde el área de Relaciones Vecinales se hace hincapié en la importancia de la mediación comunitaria para promover reflexiones sobre la forma de relación habitual y la importancia del diálogo constructivo para una sana convivencia entre vecinos. En el servicio de Mediación Comunitaria se tratan por ejemplo temas como: desavenencias por filtraciones, medianeras, árboles, ruidos molestos y de convivencia en general.

Ciclo de charlas para estudiantes del nivel secundario

Por otra parte se indica que la Dirección de Defensa al Consumidor y Relaciones Vecinales continúa con el ciclo de charlas informativas orientadas a establecimientos educativos en distintos niveles y modalidades.

La iniciativa se encuentra a cargo del equipo del área y cada encuentro está a cargo del director de Defensa al Consumidor y Relaciones Vecinales Jorge Garaiz, y tiene como objetivo principal concientizar a los estudiantes sobre sus derechos y obligaciones, en relación con los tres pilares del Derecho de Consumo (proveedor, consumidor y relación de consumo).

En este sentido tanto el martes 18 como el jueves 20 se realizaran distintos encuentros con estudiantes del secundario de Comercial e Instituto Privado Sierras Bayas, respectivamente.

Mediante estas jornadas se busca promover el intercambio directo con estudiantes y docentes en el espacio educativo, con la finalidad de darles a conocer los cuidados y recomendaciones a tener en cuenta.