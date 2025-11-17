Últimos días para inscribirse en “Verano Dorado”

El Municipio de Olavarría, a través de la Subsecretaría de Deportes, informa que hasta el próximo jueves 20 de noviembre inclusive continúa abierta la convocatoria para una nueva temporada de “Verano Dorado”, el tradicional programa recreativo y social destinado a personas mayores de 60 años.

Este año, las actividades se desarrollarán tanto en su tradicional ubicación de Base Bonino como así también en las localidades de Loma Negra y Sierras Bayas.

El Programa Municipal Verano Dorado ofrece a personas mayores la posibilidad de disfrutar de diversas propuestas, como por ejemplo enseñanza de natación, clases de gimnasia, caminatas y la práctica y competencias de tejo, sapo y newcom.

La inscripción se desarrolla de acuerdo al siguiente cronograma. Cabe destacar que el orden de llegada o inscripción no asegura el ingreso al programa:

Base Bonino

Lugar de inscripción: Dirección de Deportes (Del Valle 3549)

Horario: Lunes a jueves, de 9 a 12 horas

Sierras Bayas

Lugar de inscripción: Centro Cultural Municipal de Sierras Bayas

Lunes de 14 a 17 horas y de 18 a 20 horas – Martes de 17 a 20 horas – Miércoles de 14 a 16 y 19 a 20 horas – Jueves 15 a 20 horas – Viernes 14 a 16 y 18 a 20 horas.

Loma Negra

Lugar de inscripción: Club de Pesca.

Lunes y miércoles, de 14:30 a 15:30 horas

Desde el área de Deportes se indicó que en cada lugar podrán solicitar la ficha de inscripción y documentación que deberán completar y entregar luego para formalizar la inscripción.

Por consultas o informes pueden comunicarse, en los mismos días y horarios, a los números telefónicos 444127 o 417212 (Deportes).