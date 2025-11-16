Diputados reconoció al árbitro bahiense Facundo Tello

En la sexta sesión ordinaria del año, la Cámara de Diputados bonaerense le dio media sanción al proyecto del legislador bahiense Fernando Compagnoni, en el que nombra como personalidad destacada del deporte al árbitro de fútbol, Facundo Tello.

En rigor, Facundo Tello nació el 4 de mayo de 1982 en Bahía Blanca, lugar de origen del diputado Compagnoni. A los 10 años, tuvo su primer contacto con el fútbol en el Club Atlético Libertad, institución a la que asistió desde escuelita hasta la Primera División.

Sin embargo, el quiebre de la vida de Tello se produjo en 2005, cuando se recibió de árbitro provincial en la Asociación Bahiense de Árbitros (ABA), título que le valió dirigir en la décima categoría. En 2009, se recibió de árbitro nacional.

Su carrera se produjo en pasos agigantados. En 2011 debutó en la Liga del Sur, en el 2011 en el Torneo Argentino A en un Brown de Madryn vs Douglas Haig, y en 2013 hizo lo propio en el Nacional B, en un partido entre Ferro y Defensa y Justicia.

Con 4 partidos dirigidos en la categoría más alta del ascenso, desde la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) reconocieron el buen desempeño de Tello y lo designaron como árbitro principal de Godoy Cruz vs Vélez Sarsfield, en lo que fue su debut en la Primera División.

Con su paso por la liga argentina, en 2019 la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) lo reconoció como árbitro internacional. Ese mismo año fue designado como árbitro de soporte para el Sudamericano Sub 20 en Chile, y posteriormente fue nombrado en encuentros de Copa Libertadores, Copa Sudamericana y hasta Copa América.

“La exitosa carrera del bonaerense Facundo Tello tiene su coronación con la desgnación por parte de la FIFA para representar a Argentina en el Mundial de Qatar 2022. En esta experiencia histórica, dirigió Suiza-Camerún, Corea del Sur-Portugal y Marruecos-Portugal”, destacó Compagnoni.

Actualmente, Tello culminó la temporada impartiendo justicia en las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026 y completó su grilla de competencias con su participación en la Eurocopa 2024 disputada en Alemania. “Apenas es el segundo argentino que dirige este torneo, consolidando su reputación como uno de los árbitros más destacados del fútbol argentino en el ámbito internacional”, cerró Compagnoni.