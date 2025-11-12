Diputados sesiona para darle ingreso al Presupuesto y abrir negociaciones con la oposición

La Cámara de Diputados bonaerense tendrá este miércoles a las 14 horas su sexta sesión ordinaria del año, que tendrá como principal objetivo de darle ingreso formal al paquete fiscal del gobernador Axel Kicillof, que se compone del Presupuesto 2026, de la Ley Impositiva y del pedido de endeudamiento de hasta USD 3.865 millones, también llamado Ley de Financiamiento.

En principio, la audiencia legislativa de esta tarde tendrá como plato fuerte darles estado parlamentario a esas tres patas financieras, que una vez transcurrida la sesión estarán en condiciones de iniciar su ruta de comisiones por los cuerpos de Presupuesto e Impuestos, Legislación General y Asuntos Constitucionales y Justicia. Como el peronismo cuenta con mayoría en esas tres instancias, se presume que los textos redactados por Gobernación conseguirán despacho fácilmente. La fecha que más fuerte que suena es el próximo martes 18 de noviembre, en un probable plenario conjunto.

El orden del día está integrado por un puñado de iniciativas de bajo calibre, que dan cuenta que la sesión apunta más que nada a la cuestión técnica del ingreso al Presupuesto. No obstante, la agenda de la actividad de este miércoles tiene un proyecto que parecía olvidado por la Legislatura bonaerense: la condonación de deudas a municipios.

Según pudo saber este medio, en el primer lugar del orden del día de la sesión de este miércoles figura el proyecto del diputado radical Diego Garciarena y del camporista Juan de Jesús, que establece la condonación del “Fondo Especial de Emergencia Sanitaria para la contención fiscal”, también llamado Fondo Covid, y del “Fondo Especial de Asignaciones Extraordinarias Salariales”. El monto que debería perdonar el Gobierno provincial a los municipios de aprobarse esta ley, es de unos $7.900 millones.

No obstante, la presencia de esta propuesta en el orden del día se debe a que el proyecto fue postergado en la sesión del pasado 18 de septiembre, por lo que no se espera que entre en el temario. De hecho, la Ley de Financiamiento contiene un artículo para suspender las deudas de los municipios hasta el 31 de diciembre de 2026, a contramano de lo que exige el radicalismo y La Cámpora, que es directamente perdonarlas.

El diputado Garciarena, uno de los autores de la ley, anticipó que la condonación de las deudas municipales es una de las exigencias que tendrá el bloque del que es titular, UCR+Cambio Federal, a la hora de abrir el diálogo con el Presupuesto. “Si no lo contemplan en la ley, vamos a tener que tratar nuestro proyecto”, adelantó.

Sin embargo, es casi seguro que el debate por los pasivos de los intendentes no entrará en esta sesión, por lo que el orden del día de este martes se compondrá de casi 100 declaraciones de personalidades del deporte y culturales, y de otras iniciativas de poco impacto, como la cesión de tierras a la Municipalidad de Villa Gesell para usarse como parques naturales, la capacitación a trabajadores de la educación en discapacidades y la incorporación de la educación emocional en las escuelas. Todo esto a la espera del sobre tablas, donde se anticipa que se meterán varias leyes que fueron despachadas las comisiones de Diputados en las últimas semanas.

Con esta sesión, la Legislatura bonaerense dará el puntapié en el debate por el Presupuesto 2026, que tiene lugar todos los fines de años. La principal misión de Kicillof será romper el maleficio que recae en la provincia de Buenos Aires desde 2023 y lograr aprobar la tan ansiada sanción de la Ley de Leyes, para dejar de tenerla prorrogada, situación que le habilitó discrecionalidad en el uso de partidas. Para eso, el Gobernador tendrá que enfrentar un complicado recinto que ya le prometió darle dolores de cabeza.