Arrancó el último torneo del año para el fútbol menor

La Liga de Fútbol de Olavarría dio inicio al Torneo Final del 2025 para las categorías formativas.

En diferentes escenarios comenzó el tercer y último torneo del año para las inferiores y fue con un único cruce con seis partidos. Embajadores y Municipales dividieron escenarios y fueron los “Teritos” los que sumaron en todos los partidos, aunque no sumaron todas victorias.

Los que si festejaron en todas sus presentaciones fueron El Fortín en el Ricardo Sánchez y Estudiantes en el Parque Guerrero.

Los resultados:

En Décima:

Embajadores 4 – 0 Municipales

Loma Negra 1 – 0 Hinojo

Sierra Chica 1 – 2 Racing

El Fortín 14 – 0 San Martín

En Novena:

Embajadores 3 – 1 Municipales

Loma Negra 6 – 0 Hinojo

El Fortín 3 – 1 San Martín

En Octava:

Embajadores 4 – 0 Municipales

Loma Negra 1 – 1 Hinojo

Colonias y Cerros 0 – 3 Ferro

Sierra Chica 1 – 0 Racing

En Séptima:

Embajadores 5 – 0 Municipales

Colonias y Cerros 0 – 4 Ferro

Sierra Chica – Racing

El Fortín 3 – 2 San Martín

Estudiantes 7 – 0 Luján

En Sexta:

Municipales 1 – 1 Embajadores

Sierra Chica 1 – 4 Racing

Estudiantes 4 – 0 Luján En Quinta:

Municipales 1 – 3 Embajadores

Colonias y Cerros 1 – 1 Ferro

Sierra Chica 0 – 4 Racing

El Fortín 1 – 0 San Martín

Estudiantes 3 – 0 Luján