Arrancó el último torneo del año para el fútbol menor

En el transcurso de este sábado dio comienzo el último torneo del 2025 para el fútbol formativo local. 

Fotos: Lu Coronel

La Liga de Fútbol de Olavarría dio inicio al Torneo Final del 2025 para las categorías formativas.

 

En diferentes escenarios comenzó el tercer y último torneo del año para las inferiores y fue con un único cruce con seis partidos. Embajadores y Municipales dividieron escenarios y fueron los “Teritos” los que sumaron en todos los partidos, aunque no sumaron todas victorias.

 

 

Los que si festejaron en todas sus presentaciones fueron El Fortín en el Ricardo Sánchez y Estudiantes en el Parque Guerrero.

 

Los resultados:

En Décima:

Embajadores 4 – 0 Municipales

Loma Negra 1 – 0 Hinojo  

Sierra Chica 1 – 2 Racing 

El Fortín 14 – 0 San Martín 

 

En Novena:

Embajadores 3 – 1 Municipales 

Loma Negra 6 – 0 Hinojo  

El Fortín 3 – 1 San Martín 

 

En Octava:

Embajadores 4 – 0 Municipales 

Loma Negra 1 – 1 Hinojo  

Colonias y Cerros 0 – 3 Ferro 

Sierra Chica 1 – 0 Racing 

 

En Séptima:

Embajadores 5 – 0 Municipales 

Colonias y Cerros 0 – 4 Ferro 

Sierra Chica – Racing 

El Fortín 3 – 2 San Martín 

Estudiantes 7 – 0 Luján 

 

En Sexta:

Municipales 1 – 1 Embajadores 

Sierra Chica 1 – 4 Racing 

Estudiantes 4 – 0 Luján En Quinta:

 

Municipales 1 – 3 Embajadores 

Colonias y Cerros 1 – 1 Ferro 

Sierra Chica 0 – 4 Racing 

El Fortín 1 – 0 San Martín 

Estudiantes 3 – 0 Luján 

 

