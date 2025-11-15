Arrancó el último torneo del año para el fútbol menor

La Liga de Fútbol de Olavarría dio inicio al Torneo Final del 2025 para las categorías formativas.
En diferentes escenarios comenzó el tercer y último torneo del año para las inferiores y fue con un único cruce con seis partidos. Embajadores y Municipales dividieron escenarios y fueron los “Teritos” los que sumaron en todos los partidos, aunque no sumaron todas victorias.
Los que si festejaron en todas sus presentaciones fueron El Fortín en el Ricardo Sánchez y Estudiantes en el Parque Guerrero.
Los resultados:
En Décima:
Embajadores 4 – 0 Municipales
Loma Negra 1 – 0 Hinojo
Sierra Chica 1 – 2 Racing
El Fortín 14 – 0 San Martín
En Novena:
Embajadores 3 – 1 Municipales
Loma Negra 6 – 0 Hinojo
El Fortín 3 – 1 San Martín
En Octava:
Embajadores 4 – 0 Municipales
Loma Negra 1 – 1 Hinojo
Colonias y Cerros 0 – 3 Ferro
Sierra Chica 1 – 0 Racing
En Séptima:
Embajadores 5 – 0 Municipales
Colonias y Cerros 0 – 4 Ferro
Sierra Chica – Racing
El Fortín 3 – 2 San Martín
Estudiantes 7 – 0 Luján
En Sexta:
Municipales 1 – 1 Embajadores
Sierra Chica 1 – 4 Racing
Estudiantes 4 – 0 Luján En Quinta:
Municipales 1 – 3 Embajadores
Colonias y Cerros 1 – 1 Ferro
Sierra Chica 0 – 4 Racing
El Fortín 1 – 0 San Martín
Estudiantes 3 – 0 Luján