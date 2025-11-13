Cristina Kirchner acusó “tortura blanca” en la Causa Cuadernos y apuntó a Stornelli

La expresidenta Cristina Kirchner denunció que algunos de los empresarios y funcionarios “arrepentidos” de la Causa Cuadernos sufrieron “extorsiones” y “torturas” para declarar. La exmandataria apuntó de manera directa contra el fiscal Carlos Stornelli y describió episodios que, según afirmó, revelan métodos de coacción extrema durante el proceso judicial.

“A los llamados ‘arrepentidos’ habría que llamarlos ‘extorsionados’. Y la verdad… nos quedamos cortos. Porque ahora vemos que algunos de estos ‘extorsionados’, directamente fueron torturados”, denunció Kirchner, a través de un extenso mensaje en su cuenta oficial de X, que acompañó con un video televisivo con el relato de Roberto Herrera sobre las condiciones de encierro de uno de los testigos.

En su publicación, la líder política denunció que uno de los arrepentidos permaneció aislado en “una celda sin ventanas” sin contacto humano, y bajo “un reflector encendido las veinticuatro horas del día”, donde “lo filmaban constantemente, como si el tormento necesitara testigos”. Al respecto, la expresidenta definió ese esquema como un caso de “tortura blanca”, una práctica que, según indicó, busca quebrar la voluntad sin dejar marcas visibles.

En tanto, el video que compartió Cristina incluyó el testimonio de Herrera, quien señaló que el arrepentido “estuvo casi aproximadamente 28 o 30 días en un lugar donde estaba aislado de todo el mundo”. El periodista agregó que el detenido “no sabía si era de día, si era de noche” y recordó que, bajo el programa de testigos protegidos, “no se lo podía ver”, según afirmó.

En este contexto, la titular nacional del Partido Justicialista (PJ) ubicó sus denuncias en un escenario más amplio y sostuvo que la causa refleja un esquema de “persecución política con métodos propios de las dictaduras”. La exmandataria afirmó que se trata de “niveles de coacción contra ciudadanos nunca vistos en democracia” y cuestionó el rol del Poder Judicial, al que definió como parte del “bestiario judicial del macrismo”.

Al mismo tiempo, Cristina Kirchner repasó los últimos indicadores económicos que difundió el Gobierno nacional y cuestionó la evolución de los precios. “Fijate lo que pasa con la inflación. Te dicen que los precios no suben, pero vos tenés que pagar cada vez más de luz, más de gas, más en transporte, más de alquiler, más de prepaga”.

En esa línea, la dirigente peronista cuestionó el endeudamiento externo como un “gran negocio para Estados Unidos” y calificó el acuerdo económico con la administración de Donald Trump como “colonialismo financiero con cómplices locales”.

Finalmente, Cristina Kirchner volvió a cargar contra Carlos Stornelli y lo señaló como el responsable del “guion” que, según afirmó, guía “el circo” de la causa. Además, la referente justicialista recordó que el fiscal ya fue procesado por asociación ilícita y “terminó siendo salvado por la Corte de los Tres”, según remarcó.