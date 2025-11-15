San Martín, con Santiago Salle, perdió la categoría | Infoeme
San Martín, con Santiago Salle, perdió la categoría

En la tarde de este sábado y una apasionante definición con dos partidos en simultáneo se confirmaron los equipos que no jugarán la venidera temporada en la máxima categoría del fútbol argentino y uno de ellos fue San Martín de San Juan con el olavarriense Santiago Salle en sus filas.

La Asociación del Fútbol Argentino tiene a los dos equipos que no jugarán la próxima temporada en la Liga Profesional ya que descendieron San Martín y Godoy Cruz.

 

En el Minella de Mar del Plata, San Martín de San Juan perdió 4 a 2 con Aldosivi y quedó último en la tabla de promedios por lo que jugará la próxima temporada en la Primera Nacional.

 

Santiago Salle no vio minutos en el último partido del “Santo” sanjuanino en la Primera División.

 

Por otro lado, Godoy Cruz igualó 1 a 1 con Deportivo Riestra en Mendoza y quedó último en la tabla anual por lo que también quedó condenado a perder la categoría.

 

