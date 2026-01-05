Cómo es el pago que debe realizar Argentina el viernes

El Gobierno nacional ultima los detalles para el primer vencimiento fuerte de 2026 que supera los US$4.200 millones.

La cancelación debe ejecutarse este viernes 9 y se espera que en las próximas horas el Ministerio de Economía anuncie la estrategia para hacer frente a la obligación.

En rigor, el Tesoro Nacional debiera conseguir unos US$1.500 millones para completar el vencimiento y evitar usar las reservas internacionales. De allí que se espera el anuncio de un préstamo con bancos internacionales.

El detalle del vencimiento, según publicó la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) –que recibió Agencia Noticias Argentinas- es el siguiente:

BONARES US$ (AL29, AL30 AL35, AE38 y AL41):

US$ 1.187 en capital y US$462 intereses

GLOBALES EUR (GE29, GE30, GE35, GE38, GE41 y GE46):

US$125 capital y US$60 intereses.

GLOBALES USD (GD29, GD30, GD35, GD38, GD41 y GD46):

US$1.397 capital y US$ 982 intereses

Durante enero también hay un vencimiento de US$ 300 millones de capital y US$140 millones de intereses con organismos internacional.

En Letras del BCRA vencen US$148 millones.

En total, el mes muestra obligaciones por US$3.008 millones en capital y US$ 1.792 millones en intereses.(NA)