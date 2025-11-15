Olavarrienses en Liga Argentina: aportó Tambucci en el festejo “Tricolor” | Infoeme
Olavarrienses en Liga Argentina: aportó Tambucci en el festejo “Tricolor”

En la noche del viernes tuvo continuidad la Liga Argentina y en la Conferencia Sur, hubo presentación para dos de los equipos con presencia local pero un solo festejo.

Foto: Emilia Maineri para La Nueva

Unión y Villa Mitre completaron nuevas presentaciones en el inicio de la segunda categoría del básquet nacional y fue con nueva derrota para el marplatense y triunfo para el de Bahía Blanca.

 

En el José Martínez, Villa Mitre sumó su segundo triunfo en igual cantidad de presentaciones al vencer a Pergamino por 90 a 75. El local dominó gran parte del juego en el tanteador, logró una ventaja de doble digito en el complemento y luego lo controló hasta el final de las acciones.

 

En el “Tricolor”, Luciano Tambucci jugó su segundo partido y anotó 12 puntos en 28:22 minutos. El olavarriense además, sumó 5 rebotes, 3 asistencias y 2 recuperaciones.

 

Por otro lado, en una nueva presentación en Entre Ríos, Unión sigue sumando derrotas. Fue 103 a 76 ante La Unión sin minutos para Mateo Macrini.

 

