Olavarrienses en Liga Argentina: aportó Tambucci en el festejo “Tricolor”

Unión y Villa Mitre completaron nuevas presentaciones en el inicio de la segunda categoría del básquet nacional y fue con nueva derrota para el marplatense y triunfo para el de Bahía Blanca.

En el José Martínez, Villa Mitre sumó su segundo triunfo en igual cantidad de presentaciones al vencer a Pergamino por 90 a 75. El local dominó gran parte del juego en el tanteador, logró una ventaja de doble digito en el complemento y luego lo controló hasta el final de las acciones.

En el “Tricolor”, Luciano Tambucci jugó su segundo partido y anotó 12 puntos en 28:22 minutos. El olavarriense además, sumó 5 rebotes, 3 asistencias y 2 recuperaciones.

Por otro lado, en una nueva presentación en Entre Ríos, Unión sigue sumando derrotas. Fue 103 a 76 ante La Unión sin minutos para Mateo Macrini.