Dubái tendrá a Chingotto y Galán jugando Semifinales | Infoeme
Viernes 14 de Noviembre 2025 - 19:42hs
26°
Viernes 14 de Noviembre 2025 - 19:42hs
Olavarría
26°
Infoeme
 |  deportes
 |  Premier Pádel
 - 14 de Noviembre de 2025 | 19:07

Dubái tendrá a Chingotto y Galán jugando Semifinales

En la jornada de este viernes, Federico Chingotto y Alejandro Galán aseguraron su presencia en las Semifinales del último P1 de la temporada.

Foto: Premier Pádel

La pareja compuesta por el olavarriense y el madrileño volvió a presentarse en el complejo preparado para la ocasión por Premier Pádel en Dubái y sumó una nueva victoria para, nuevamente, estar en Semifinales.

 

Federico Chingotto y Alejandro Galán derrotaron a Eduardo Alonso y Juan Tello en el anteúltimo partido de los Cuartos de Final. Fue 7/6 y 6/4 en 1:47 en la cancha.

 

La “Chingalán” buscando su cuarto título consecutivo y dejar la definición por el N°1 del ranking con mucho suspenso enfrentará en Semifinales a Juan Lebron y Franco Stupaczuk que juegan su último torneo como equipo en Emiratos Árabes.

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME