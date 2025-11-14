Dubái tendrá a Chingotto y Galán jugando Semifinales

La pareja compuesta por el olavarriense y el madrileño volvió a presentarse en el complejo preparado para la ocasión por Premier Pádel en Dubái y sumó una nueva victoria para, nuevamente, estar en Semifinales.

Federico Chingotto y Alejandro Galán derrotaron a Eduardo Alonso y Juan Tello en el anteúltimo partido de los Cuartos de Final. Fue 7/6 y 6/4 en 1:47 en la cancha.

La “Chingalán” buscando su cuarto título consecutivo y dejar la definición por el N°1 del ranking con mucho suspenso enfrentará en Semifinales a Juan Lebron y Franco Stupaczuk que juegan su último torneo como equipo en Emiratos Árabes.