El guardiacárcel cantor de la Unidad 27 de Sierra Chica ganó 40 millones para Urdampilleta

El lunes 3 de noviembre, Urdampilleta, la localidad del partido de Bolívar, fue azotada por un temporal de lluvia, viento y granizo que destruyó viviendas y construcciones, además de agravar la situación del campo.
La casa de Negretti, quien se desempeña en la Unidad Penitenciaria N°27 de Olavarría, afortunadamente sufrió daños menores pero no así sus vecinos. Para dar visibilidad a la situación de Urdampilleta, decidió presentarse en el ciclo televisivo.
La voz de Urdampilleta
El guardiacárcel cantor entonó “Un amor como el nuestro”, “Tú sin mí”, de Dread mar i, y “Bailando con tu sombra, Alelí”, de Víctor Heredia, acompañado por su guitarra. Y emocionó al público, a Kaczka y a miles de televidentes que apoyaron su cruzada.
¿El resultado? Se recaudaron $38.488.181 que serán destinados, en principio, a ayudar a las siete familias más afectadas por el temporal.