Jueves 13 de Noviembre 2025 - 20:26hs
24°
Jueves 13 de Noviembre 2025 - 20:26hs
Olavarría
24°
 13 de Noviembre de 2025 | 20:20

Hockey: Estudiantes, entre los mejores del país en Sub19

Durante el transcurso de la última semana se disputó el Campeonato Argentino de Clubes “A” para la Categoría Sub19 y Estudiantes, con su equipo Femenino tuvo una gran actuación para culminar entre los mejores de todo el país.

Estudiantes llegó a Salta para ser parte del Campeonato Argentino de Clubes “A” para la Categoría Sub19 y se destacó para terminar en el quinto lugar de la clasificación.

 

El “Bataraz”, tras haber quedado tercero en la Zona A, tuvo un gran desenlace de Torneo ganando los dos partidos restantes y obteniendo este quinto lugar.

 

Victoria Meira fue nombrada goleadora del certamen tras anotar 11 goles en un total de cinco partidos.

 

Los resultados:

Zona:

CAE 4 (Victoria Meira -4-) – 4 Los Tordos

CAE 0 – 3 Universitario de Córdoba

CAE 1 (Victoria Meira) – 1 Popeye de Salta 

 

Semifinales del 5° al 8°:

CAE 3 (Victoria Meira -3-) – 0 Los 50 de Tandil

 

Final por el 5° y 6°:

CAE 3 (Victoria Meira -3-) – 1 Universitario de Rosario

 

Por otro lado, el último domingo, en la cancha sintética del Parque Guerrero se definieron los Play-Off de la Categoría Sub16 Masculino y Estudiantes accedió a la final directamente por la mañana, tras la no presentación de su rival en semifinales, y, por la tarde, enfrentó a Independiente de Tandil en una final cerradísima que quedó a favor del elenco tandilense por penales (3-4) tras el 1-1 en el tiempo reglamentario con el gol anotado por Adriano Quintana.

 

Siendo Estudiantes el ganador de la etapa regular e Independiente el ganador de los Play-Off, habrá final anual el próximo fin de semana largo con sede a definir.

 

Fuente: prensa CAE

 

