Racing abrió las “Semis” con cómoda victoria en el “Clásico” 

El segundo torneo del año que organiza la Asociación de Básquet de Olavarría tuvo “Clásico de los Clásicos” en el Parque Olavarría donde fue amplia conquista racinguista.

El “Chaira” derrotó 98 a 47 Estudiantes en el Parque Olavarría e inició la serie de Semifinales en ventaja. Tomás Ciuffetelli con 21 puntos fue el máximo anotador de la noche, pero fue uno de los seis jugadores locales que sobrepasó la decena de puntos.

Luego de un inicio con poco aporte goleador en ambos aros, Racing aprovechó una buena racha sobre el final del primer cuarto y con anotaciones en varias manos sacó la primera diferencia.

Ya desde el inicio de los segundos 10 minutos, el dominio racinguista fue total y con el correr del reloj sólo fue en aumento la distancia para terminar asegurando una categórica victoria ante su clásico rival que no estuvo fino y empeoró aún más cuando sufrió la expulsión de su DT.

Síntesis Racing – Estudiantes:

Estadio:

Árbitros: Suárez, D., Rincón, J. y Carusso, M.

Racing (98): Larregina (10), Ciuffetelli (21), D´Alessio, S. (9), Mondino (13), Pietrafesa (19) -FI- Vázquez (0), Yaben (0), Santana (10), D´Alessio, F. (11), Risso (3), Cuadrillero Ramundo (2). DT- Matías Orlando

Estudiantes (47): Márquez Hermida (10), Coppero (8), Cuadrillero, V. (8), Cuadrillero, R. (2), Sánchez Savi (4) -FI- Ulloa Menchi (0), Marín (1), Paiz (10), Paladino (4). DT- Mauricio Beltramella

Parciales: 21 – 13; 43 – 22; 76 – 30 y 98 – 47