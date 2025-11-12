Racing abrió las “Semis” con cómoda victoria en el “Clásico”  | Infoeme
Jueves 13 de Noviembre 2025 - 0:50hs
18°
Jueves 13 de Noviembre 2025 - 0:50hs
Olavarría
18°
Infoeme
 |  deportes
 |  Básquet Local
 - 12 de Noviembre de 2025 | 23:59

Racing abrió las “Semis” con cómoda victoria en el “Clásico” 

En la noche de este miércoles inició una de las Semifinales del Torneo Clausura de Primera División y fue con amplia victoria para Racing ante su clásico rival.

Fotos: Andrés Arouxet

El segundo torneo del año que organiza la Asociación de Básquet de Olavarría tuvo “Clásico de los Clásicos” en el Parque Olavarría donde fue amplia conquista racinguista.

 

El “Chaira” derrotó 98 a 47 Estudiantes en el Parque Olavarría e inició la serie de Semifinales en ventaja. Tomás Ciuffetelli con 21 puntos fue el máximo anotador de la noche, pero fue uno de los seis jugadores locales que sobrepasó la decena de puntos.

 

 

Luego de un inicio con poco aporte goleador en ambos aros, Racing aprovechó una buena racha sobre el final del primer cuarto y con anotaciones en varias manos sacó la primera diferencia.

 

 

Ya desde el inicio de los segundos 10 minutos, el dominio racinguista fue total y con el correr del reloj sólo fue en aumento la distancia para terminar asegurando una categórica victoria ante su clásico rival que no estuvo fino y empeoró aún más cuando sufrió la expulsión de su DT.

 

Síntesis Racing – Estudiantes:

Estadio:

Árbitros: Suárez, D., Rincón, J. y Carusso, M.

Racing (98): Larregina (10), Ciuffetelli (21), D´Alessio, S. (9), Mondino (13), Pietrafesa (19) -FI- Vázquez (0), Yaben (0), Santana (10), D´Alessio, F. (11), Risso (3), Cuadrillero Ramundo (2). DT- Matías Orlando

Estudiantes (47): Márquez Hermida (10), Coppero (8), Cuadrillero, V. (8), Cuadrillero, R. (2), Sánchez Savi (4) -FI- Ulloa Menchi (0), Marín (1), Paiz (10), Paladino (4). DT- Mauricio Beltramella

Parciales: 21 – 13; 43 – 22; 76 – 30 y 98 – 47 

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME