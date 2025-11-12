Fútbol Local: empate en Villa Alfredo Fortabat entre "Celestes" y "Albiverdes" | Infoeme
Fútbol Local: empate en Villa Alfredo Fortabat entre "Celestes" y "Albiverdes"

En la noche del miércoles prosiguió el Torneo Oficial “José Antonio `Tito´ Alonso” y fue con empate en Villa Alfredo Fortabat.

Foto: Lola Dos Santos

El certamen oficial que organiza la Liga de Fútbol de Olavarría jugó un nuevo partido de la última fecha de la Fase Regular y fue sin ganador en el duelo entre Loma Negra e Hinojo.

 

Loma Negra e Hinojo igualaron en Villa Alfredo Fortabat en su última presentación en la Fase Regular. Previamente, el “Celeste” goleó en Reserva.

 

La 13° fecha se cerrará en la noche del jueves cuando Embajadores reciba a Ferro en el sintético del Tete Di Carlo.

 

Los resultados:

En Primera:

Loma Negra 2 (Piecenti, Navarro) – 2 (Agustín Camplone, Santiago Galmez) Hinojo

En Reserva:

Loma Negra 5 – 0 Hinojo 

 

 

 

