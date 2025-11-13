Llega a Olavarría el 12° Encuentro Nacional de Salud

El próximo sábado 15 de noviembre se realizará el 12° Encuentro Nacional de Salud, un espacio de debate e intercambio entre trabajadores, profesionales y militantes del campo sanitario de todo el país, en pos de delinear objetivos claros desde la autocrítica y con perspectiva de futuro para seguir construyendo un sistema de salud integrado, equitativo y de calidad.

Con el objetivo de fortalecer la participación y el federalismo sanitario, este ámbito se transformó en un punto de referencia del movimiento sanitario nacional que cada año confluye en diferentes provincias.

En esta oportunidad, la cita es en el Campus de la Universidad del Centro de la provincia de Buenos Aires (UNICEN), en la localidad de Olavarría ubicado en Avenida Del Valle y La Rioja. El acto central tendrá lugar a las 16 horas del día sábado.

En el contexto actual, marcado por una situación socioeconómica que hace que la prevención pase a un segundo plano y donde lo público es fuertemente atacado, estos espacios contribuyen a la discusión de temas profundos como la fragmentación del sistema de salud, el modelo de financiamiento, y los roles de las obras sociales y las prepagas, entre otros.

“Un espacio para animarnos a discutir el sistema de salud sin eufemismos. Naturalizamos un modelo fragmentado, desigual y mercantilizado que hoy muestra sus límites con crudeza: más demanda, menos recursos y un Estado nacional que se retira de sus responsabilidades”, detalló el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak.

En este sentido, estos encuentros se vuelven fundamentales no solamente para pensar cómo resolver lo coyuntural sino también cómo hacer una transformación de fondo, con un pensamiento colectivo con perspectiva hacia adelante, y con base en el incansable trabajo hecho hasta ahora.

“Es importante debatir la salud en situaciones de crisis y aprovechar las oportunidades para reconstruir un sistema de salud que sea verdaderamente público, integrado y solidario. Es importante dar el debate sobre el sistema de salud que queremos, con las virtudes y debilidades que hoy presentamos”, expresó Kreplak.

El encuentro

La jornada estará organizada en dos turnos de rondas temáticas, uno por la mañana y otro por la tarde, desde las 9 y las 13 respectivamente, donde miles de asistentes debatirán sobre diferentes temas que construyen la integración, el federalismo y la amplitud del derecho a la salud a lo largo y ancho del país. En paralelo a las rondas de debate, en el Espacio Testa se realizarán presentaciones de libros de temática sanitaria.

Además, la edición contará con una Feria Sanitaria donde organizaciones sociales, políticas, ONGs, equipos de salud y editoriales compartirán sus trabajos sanitarios en territorio y experiencias de abordaje.

Cabe resaltar que el día previo, el viernes 14 de noviembre, estudiantes de todo el país participarán del 4° Encuentro Nacional de Estudiantes de la Salud.

