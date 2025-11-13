El Procurador General recibió el Premio Ben-Gurión 2025 en el Teatro Colón

En un acto realizado en el Salón Dorado del Teatro Colón, la Asociación Argentina de Amigos de la Universidad Ben-Gurión del Néguev (AAAUBG) distinguió al Procurador General de la Provincia de Buenos Aires, Dr. Julio Conte-Grand, con el Premio Ben-Gurión 2025.

El premio otorgado al Dr. Julio Conte-Grand constituye un tributo a sus 14 años de trayectoria, marcados por un compromiso ejemplar en la defensa de las instituciones, un respeto inquebrantable por la ley y una incansable labor en favor del fortalecimiento de la justicia y la democracia.

La ceremonia -presidida por la presidenta de AAAUBG, Nava Rubenzadeh- contó con la presencia del embajador de Israel en Argentina, Eyal Sela; del secretario de Culto de la Nación, Nahuel Sotelo; del presidente de Menorá, rabino Isaac Sacca; y de autoridades diplomáticas, académicas, comunitarias y judiciales. También participaron el ex presidente Mauricio Macri, referentes de la DAIA y destacadas personalidades del ámbito cultural y periodístico.

La Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Dra. Hilda Kogan, elegida especialmente por el Procurador para hacer entrega del reconocimiento, dirigió unas palabras particularmente emotivas. Recordó que, del mismo modo en que David Ben-Gurión concibió a Israel como “idea, sueño y realidad”, el Dr. Conte-Grand concibe a la provincia de Buenos Aires como el territorio en el que trabaja diariamente para que “su sueño de una justicia para todos se vuelva realidad”.

Al recibir la distinción, el Procurador expresó: “Las instituciones son las formas en que una sociedad se organiza en un tiempo histórico determinado. Y esa forma es —en un sentido casi metafísico— lo que le da razón de ser a una comunidad: la certeza de la cosa, la certeza de la sociedad. Porque si no hay instituciones, no hay sociedad. Por eso consideramos que la lucha por las instituciones es tan importante”. Luego agregó —enfatizando la centralidad del bien común— que sin instituciones sólidas las sociedades “quedarían reducidas a grupos de personas persiguiendo intereses individuales y no el interés general que sostiene a toda comunidad”.

En esta segunda edición del Premio Ben-Gurión, también fueron distinguidos Marcos Aguinis (premio principal 2025), Daniel Hadad (distinción especial) y Alfredo Leuco y Pilar Rahola (menciones honoríficas).

Fundada en 1969 por inspiración del ex primer ministro David Ben-Gurión, la Universidad Ben-Gurión del Néguev nació con la visión de convertir el sur desértico de Israel en un polo de desarrollo científico y humano. Los Amigos Argentinos de la Universidad promueven en nuestro país la difusión de sus programas en materia de educación, ciencia, tecnología e innovación social, manteniendo vivo ese legado de progreso y trabajo por el bien común.