Este domingo “Juguemos en la Plaza” en el “Diego Armando Maradona”

El Municipio de Olavarría informa que el programa recreativo e itinerante “Juguemos en la Plaza” continúa con su recorrido por distintos espacios públicos de todo el Partido.

En ese marco, desde la Subsecretaría de Deportes se detalló que este domingo 16 de noviembre será el turno del Centro Deportivo y Recreativo Municipal “Diego Armando Maradona”.

Es por ello que se invita a niños, niñas y sus familias, a compartir una tarde plena de diversión en el predio ubicado sobre avenida Hermanos Emiliozzi y 130, con acceso por ésta última calle, a partir de las 15:30 horas.

Deberán acercarse únicamente con una botellita de agua y muchas ganas de divertirse. Se suspende por lluvia o mal tiempo.

La propuesta es desplegada desde la Dirección de Deporte Social, con el objetivo no sólo de garantizar el derecho al juego y la recreación a los más jóvenes, sino también poner en valor las plazas y espacios públicos de todo el Partido de Olavarría.