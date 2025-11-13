Este domingo “Juguemos en la Plaza” en el “Diego Armando Maradona” | Infoeme
Jueves 13 de Noviembre 2025 - 20:19hs
24°
Jueves 13 de Noviembre 2025 - 20:19hs
Olavarría
24°
Infoeme
 |  comunidad
 - 13 de Noviembre de 2025 | 17:43

Este domingo “Juguemos en la Plaza” en el “Diego Armando Maradona”

Desde las 15:30 horas con propuestas recreativas para niños y niñas. La propuesta se encuentra a cargo del área de Deportes.

El Municipio de Olavarría informa que el programa recreativo e itinerante “Juguemos en la Plaza” continúa con su recorrido por distintos espacios públicos de todo el Partido.

En ese marco, desde la Subsecretaría de Deportes se detalló que este domingo 16 de noviembre será el turno del Centro Deportivo y Recreativo Municipal “Diego Armando Maradona”.

Es por ello que se invita a niños, niñas y sus familias, a compartir una tarde plena de diversión en el predio ubicado sobre avenida Hermanos Emiliozzi y 130, con acceso por ésta última calle, a partir de las 15:30 horas.

Deberán acercarse únicamente con una botellita de agua y muchas ganas de divertirse. Se suspende por lluvia o mal tiempo.

La propuesta es desplegada desde la Dirección de Deporte Social, con el objetivo no sólo de garantizar el derecho al juego y la recreación a los más jóvenes, sino también poner en valor las plazas y espacios públicos de todo el Partido de Olavarría.

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME