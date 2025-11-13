La Plata: padres y alumnos le dieron una brutal paliza a docentes en una escuela

La violencia escolar se cobró otro hecho en la provincia de Buenos Aires, esta vez en un barrio de. En ladeldealumnos de sexto grado junto a sus padres atacaron a educadores y autoridades de ese establecimiento, situado en 7 bis entre 474 y 475.

Todo comenzó este miércoles, según El Día, durante el segundo recreo de la mañana, cuando se enfrentaron a golpes dos alumnos y una alumna. Allí debió intervenir personal auxiliar y docentes con el propósito de separar a los que se peleaban.

"Era imposible apartarlos por el grado de violencia que tenían. Auxiliares y maestros trataron de que se calmaran, pero terminaron ligando golpes", aseguraron desde la comunidad educativa.

El llamado a los padres

En ese momento las autoridades de la escuela tomaron la decisión de llamar a los padres de los estudiantes envueltos en la pelea para que los pasaran a retirar.

Pero los chicos y sus padres se opusieron a los razonamientos de los maestros y arremetieron contra ellos, y también increparon a la directora.

"Los atacaron a trompadas, a patadas, incluso los agarraron de los pelos. A la directora le dieron una patada en la pierna y la hicieron sangrar, ya que le impactaron justo en una várice". Por este motivo, la mujer debió recibir más tarde asistencia médica en la guardia porque "le provocaron una herida en una zona delicada de la pierna".

Escuela cerrada y con custodia policial

A raíz del tremendo episodio de violencia la comunidad educativa seguía en estado de conmoción. Así, los directivos ordenaron la suspensión de las clases hasta tanto el clima escolar recobre su calma.

Este jueves el predio educativo amaneció con custodia policial, ante el miedo de los docentes de ser atacados de nuevo.

Más temprano, se llevó a cabo una reunión en donde las autoridades dieron explicaciones a los padres que acudieron al establecimiento para recibir argumentos sobre la drástica suspensión de clases.

"La realidad es que si esta mañana vino la Policía a la escuela es porque se necesitan garantías para el desarrollo de las clases", afirmaron los docentes.

Otros hechos

El episodio se suma a otro ocurrido días atrás en la capital bonaerense, en el que una preceptora del colegio Normal 2 sufrió un fuerte golpe en la cabeza y recibió varios puntos de sutura en medio de un ataque por parte de un adolescente enardecido.

Mientras que en otro hecho en Mar del Plata un chico fue acusado de abusar de dos nenas y en un arrebato de furia un grupo de padres quemó la casa donde el menor vivía con su familia. En ese distrito, se declaró “alerta permanente” en el área de educación.