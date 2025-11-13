Jueves de adopciones: Un hogar de abrigo para “Colapinto”

El Municipio de Olavarría continúa con la campaña de difusión de animales en adopción, rescatados por personal de Bromatología y alojados en el predio del área, ubicado en Av. Urquiza 5493.

La iniciativa integra el Programa Municipal “Querer es cuidar”, abordada a partir de distintos ejes que contemplan la adopción, así como también la vacunación, la esterilización, las condiciones de vivienda y de recreación del animal; con el énfasis puesto en que la comunidad conozca los servicios que ofrece el Municipio de Olavarría y que permiten el acceso gratuito a consultas veterinarias, vacunación y esterilización.

Este jueves invitamos a conocer a Colapinto, que continúa buscando un hogar de abrigo para “Colapinto”. Se trata de un perro chico a mediano, joven (se estima tiene poco más de un año de edad), que en honor a su hombre es atlético, enérgico y muy activo, le encanta jugar.

Colapinto se lleva bien con otros perros, está bien de peso, tiene sus vacunas al día y busca una familia con quien compartir todo el amor que tiene para dar.

Las personas interesadas en conocer a Colapinto pueden acercarse al predio de Bromatología o bien comunicarse con el área por las redes oficiales del Municipio: Ig: @olavarriamunicipio; Fb: Municipio Partido de Olavarría.

Contactos del Área de Bromatología

– WhatsApp y llamadas WhatsApp: 2284 666400

– Línea fija: 2284 579825

(Disponible de lunes a viernes, de 7:30 a 13:00 horas)