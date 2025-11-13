Jueves de adopciones: Un hogar de abrigo para “Colapinto” | Infoeme
Jueves 13 de Noviembre 2025
Jueves 13 de Noviembre 2025 - 17:19hs
 13 de Noviembre de 2025

Jueves de adopciones: Un hogar de abrigo para “Colapinto”

El Municipio de Olavarría continúa con la campaña de difusión de animales en adopción, rescatados por personal de Bromatología y alojados en el predio del área, ubicado en Av. Urquiza 5493.

La iniciativa integra el Programa Municipal “Querer es cuidar”, abordada a partir de distintos ejes que contemplan la adopción, así como también la vacunación, la esterilización, las condiciones de vivienda y de recreación del animal; con el énfasis puesto en que la comunidad conozca los servicios que ofrece el Municipio de Olavarría y que permiten el acceso gratuito a consultas veterinarias, vacunación y esterilización.

Este jueves invitamos a conocer a Colapinto, que continúa buscando un hogar de abrigo para “Colapinto”. Se trata de un perro chico a mediano, joven (se estima tiene poco más de un año de edad), que en honor a su hombre es atlético, enérgico y muy activo, le encanta jugar.

Colapinto se lleva bien con otros perros, está bien de peso, tiene sus vacunas al día y busca una familia con quien compartir todo el amor que tiene para dar.

“Querer es cuidar” trabaja sobre distintos ejes que contemplan la vacunación, la esterilización, la adopción, las condiciones de vivienda y de recreación del animal.

Las personas interesadas en conocer a Colapinto pueden acercarse al predio de Bromatología o bien comunicarse con el área por las redes oficiales del Municipio: Ig: @olavarriamunicipio; Fb: Municipio Partido de Olavarría.

 

Contactos del Área de Bromatología

– WhatsApp y llamadas WhatsApp: 2284 666400

– Línea fija: 2284 579825

 (Disponible de lunes a viernes, de 7:30 a 13:00 horas)

