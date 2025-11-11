Tragedia de Once: ordenan la detención de Julio de Vido | Infoeme
Martes 11 de Noviembre 2025 - 19:00hs
14°
Martes 11 de Noviembre 2025 - 19:00hs
Olavarría
14°
Infoeme
 |  policiales
 - 11 de Noviembre de 2025 | 17:51

Tragedia de Once: ordenan la detención de Julio de Vido

La Justicia citó para este jueves a las 10 al exministro de Planificación Julio De Vido para hacer efectiva su detención por la Tragedia de Once.

El Tribunal Oral Federal N° 4 citó para este jueves a las 10 al exministro de Planificación Julio De Vido para hacer efectiva su detención, luego de que la Corte Suprema de Justicia dejara firme su condena a cuatro años de prisión por la tragedia ferroviaria de Once.

El máximo tribunal, con las firmas de Horacio RosattiCarlos Rosenkrantz Ricardo Lorenzetti, declaró “inadmisibles” los recursos del fiscal y de la defensa, y confirmó que De Vido fue partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

En 2018, el TOF 4 lo había condenado por no controlar el uso de los fondos públicos destinados a la concesionaria Trenes de Buenos Aires (TBA), pese a los informes que alertaban sobre las fallas del servicio en la línea Sarmiento. Si bien fue absuelto por el delito de estrago culposo, se lo responsabilizó por el manejo irregular de los recursos.

Con el rechazo de los planteos de las partes, la Corte dejó firme la pena e inhabilitación especial perpetua, desestimando el último intento de la defensa que buscaba la prescripción de la causa. (DIB)

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME