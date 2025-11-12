“Chechu” López sumó minutos en la clasificación “Verdolaga” | Infoeme
“Chechu” López sumó minutos en la clasificación “Verdolaga”

En la tarde del pasado lunes, Ferro Carril Oeste logró la clasificación a los Cuartos de Final del Torneo Clausura de Primera División Femenina y Sabrina López fue de la partida.

Foto: Prensa Ferro Carril Oeste

La máxima categoría del fútbol femenino de AFA inició con los Play-Off del segundo torneo y Ferro Carril Oeste festejó como visitante.

 

El “Verdolaga” se impuso 3 a 1 en los penales a Banfield y pasó de ronda. En el Florencio Sola, había sido igualdad 1 a 1 en los 90 minutos.

 

En el complemento, periodo donde sumó minutos la olavarriense Sabrina López llegaron las emociones con el “Taladro” poniéndose en ventaja, aunque por un corto periodo de tiempo.

 

El conjunto de Caballito se medirá en los cuartos de final ante Belgrano, que ya aguardaba en esa instancia.

 

