Miércoles 12 de Noviembre 2025 - 17:10hs
 12 de Noviembre de 2025 | 15:21

Fútbol Femenino: minutos para la Selección y revanchas de las “Semis”

La última semana tuvo mucha acción para el fútbol femenino de Olavarría que se presentó en Laprida con el selectivo y, además, jugó las revanchas de las Semifinales del Torneo Clausura.

Foto: prensa LFO

El segundo torneo del año que organiza la Liga de Fútbol de Olavarría para la Primera División femenina tiene ya a los finalistas del Play-Off y será con un cruce al mejor de dos partidos entre Municipales y Ciudad de Olavarría.

 

El pasado fin de semana, Club Ciudad de Olavarría terminó de asegurar su clasificación a la Final con una nueva victoria ante Racing, mientras que Municipales “batalló” para imponerse a Colonias y Cerros.

 

La Final del Play-Off con formato ida y vuelta enfrentará a los dos mejores equipos de la Fase Regular debiendo ganar el equipo del sindicato para forzar la Finalísima.

 

Por otro lado, la Selección de Olavarría devolvió gentilezas y viajó a Laprida para seguir sumando minutos de preparación y volvió a ser victoria. En el equipo que dirige Jorge “Rombo” Masson convirtieron Jazmín Vailatti en tres oportunidades y Rocío Sosa.

 

Los resultados:

Ciudad de Olavarría 2 (Jazmín Vailati, Vanina Narváez) – Racing. Global: 6-0

Municipales 1 (Magdalena Angueira) – 0 Colonias y Cerros. Global: 2-1 

 

