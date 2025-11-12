Fútbol Femenino: minutos para la Selección y revanchas de las “Semis”

El segundo torneo del año que organiza la Liga de Fútbol de Olavarría para la Primera División femenina tiene ya a los finalistas del Play-Off y será con un cruce al mejor de dos partidos entre Municipales y Ciudad de Olavarría.

El pasado fin de semana, Club Ciudad de Olavarría terminó de asegurar su clasificación a la Final con una nueva victoria ante Racing, mientras que Municipales “batalló” para imponerse a Colonias y Cerros.

La Final del Play-Off con formato ida y vuelta enfrentará a los dos mejores equipos de la Fase Regular debiendo ganar el equipo del sindicato para forzar la Finalísima.

Por otro lado, la Selección de Olavarría devolvió gentilezas y viajó a Laprida para seguir sumando minutos de preparación y volvió a ser victoria. En el equipo que dirige Jorge “Rombo” Masson convirtieron Jazmín Vailatti en tres oportunidades y Rocío Sosa.

Los resultados:

Ciudad de Olavarría 2 (Jazmín Vailati, Vanina Narváez) – Racing. Global: 6-0

Municipales 1 (Magdalena Angueira) – 0 Colonias y Cerros. Global: 2-1