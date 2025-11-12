Este sábado se realizará la 2° edición del “Festival Holístico: Encuentro y Bienestar”

El Municipio de Olavarría, a través de la Subsecretaría de Deportes, invita a participar de la 2° edición del “Festival Holístico: Encuentro y Bienestar”, que se llevará a cabo el próximo sábado 15 de noviembre en el Parque Helios Eseverri.
Fue tal la demanda e interés que despertó el evento en la comunidad que se contará con dos espacios de prácticas (violeta y azul), donde durante toda la jornada se desplegarán diversos tipos de propuestas, para todas las edades y gustos.
A la par, también estará el denominado espacio celeste, donde se llevarán a cabo las charlas. Además, se contará con sitios exclusivos para feriantes y emprendedores.
El festival comenzará desde las 10 horas, y se prolongará hasta el cierre de la tarde.
Cronograma
ESPACIO VIOLETA – PRÁCTICAS
10.30 Yoga en sillas para personas mayores Andrea Urbieta
11.10 Movimiento Consciente Gisela Cappi
11.50 Yoga para la primavera Silvina Molaheb
12.30 Danza Terapia Claudia Rodríguez
13.10 Yoga Dinámico Cintia Degenhart
13.50 Biodanza Juan Abel Rodríguez
14.30 Iniciación a la meditación Nerea Acuña
15.10 Yoga Integral Graciela Ortega
15.50 Pranayamas (respiraciones desde la neurociencia) y Comunicación Celestial Mónica Rossi
16.30 Yoga Integral Sofía Fanessi
17.10 Vinyasa Yoga Agustina Montero
17.50 AcroYoga Jeremías y Mariel
ESPACIO AZUL – PRÁCTICAS
10.30 Biodanza Ayelén Suárez y Paula Chantir
11.10 Serie de relajación en movimiento Mónica Rossi
11.50 Meditación y Tarot Vanesa Maddalena
12.30 Chamanismo Geo y Nabil
13.10 Radiestesia: varillas Eliana Canale
13.50 Meditación Mindfullnes Vanesa Maddalena
14.30 Chikung para la salud Yolanda Campomenosi
15.10 Tai Chi Agustina Carreira Neto
15.50 Meditación y Sonoterapia Calmar Zen
16.30 Meditación por la Paz Romina Neiro
17.10 Meditación en Movimiento Laura Silverii
17.50 Tameana Laura Stoppin
ESPACIO CELESTE – CHARLAS
10.30 Biodescodificación y Registro Akáshicos Alejandra Yanzecovich y Ana Paula Arauz
11.00 Tapping Romina Alonso Munnich
11.30 La Química de las Emociones Laura Canil
12.00 Acupuntura Cecilia Burnet
12.30 Aromaterapia y Bienestar Just Antonela Capittini
13.00 Astrología Consciente Gisela Cappi
13.30 Constelaciones Familiares Marcela Alicia Recalde
14.00 Despierta tu Energía Creadora Jessica Gutierrez
14.30 Eneagrama Any Burnet
15.00 Hablemos de Mediums María José Frecero
15.30 Reiki Mónica Gil / Yolanda Campomenosi
16.00 Reivindicando la Astrología Alejandra Gallego
16.30 El Poder de la Palabra Nuria Durbano
17.00 Numerología Alicia del Valle
17.30 Yoga de la Risa Betiana Peralta