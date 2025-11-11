Olavarrienses en Liga Argentina: otra derrota de Unión

En la primera gira de la temporada en la segunda categoría del básquet nacional, Unión sumó su tercera derrota consecutiva.

El “Quincho” perdió 104 a 84 ante Central Entrerriano en su primera presentación fuera de Mar del Plata y sigue sin poder salir de perdedor en la Conferencia Sur.

El elenco marplatense poco pudo hacer ante una gran actuación ofensiva del equipo recién ascendido que se presentó en el José María Bértora repleto de hinchas.

En uno de los cinco partidos que marcaron el inicio de la semana en la Liga Argentina, Mateo Macrini jugó 10:59 minutos con 10 puntos y 6 rebotes.

Johu Castillo, el ecuatoriano que realizó gran parte de su carrera en Estudiantes, integra las filas de la entidad de Gualeguaychú y sumó 13 puntos, 6 rebotes y 1 recupero en 24 minutos.

Unión sigue su camino por la provincia del Litoral y este miércoles estará en Concepción del Uruguay enfrentando al club Tomás de Rocamora.