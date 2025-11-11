Olavarrienses compitieron en importante torneo internacional | Infoeme
 11 de Noviembre de 2025 | 20:03

Olavarrienses compitieron en importante torneo internacional

El pasado fin de semana, deportistas de Olavarría participaron de un multitudinario certamen internacional. Hubo podio.

Diez deportistas del gimnasio Savitar Crossfit se presentaron en el Parque Olímpico de la Juventud en Buenos Aires en el “Southfit 2025”.

 

El evento que reunió a más de 1000 atletas de todo Latinoamérica contó con 10 representantes locales que debieron cumplir con ciertas pruebas en meses previos y tras ser clasificados entre los mejores pudieron competir en el torneo internacional.

 

Gerson Herrera, Micaela Mónaco, Luca Breti, Paloma Almeida, Mariana Herrera, Belén Lucero, Josefina Castelli, Emiliano Morales, Carlos Descarrega y Diego Correa fueron los representantes locales.

 

Durante los 3 días disputaron con equipos de toda la región 6 rutinas de CrossFit para demostrar su rendimiento y completadas las presentaciones, hubo podios para Micaela Mónaco y Gerson Herrera.

 

 

Gerson Herrera -actual dueño de Savitar CrossFit- y Micaela Mónaco se presentaron en Duplas Scaled Mixtas al igual que Luca Bretti y Paloma Almeida, en Tríos Femeninos lo hicieron Mariana Herrera, Belén Lucero y Josefina Castelli y Emiliano Morales Carlos Descarrega y Diego Correa lo hicieron en Caballeros.

 

