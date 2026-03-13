La Asociación del Centro de Patín tuvo su 1° Trabajo Deportivo

En Laprida, patinadoras de las diversas entidades locales dijeron presentes en la primera actividad del 2026 organizada por la Asociación del Centro de Patín.

La jornada reunió a deportistas de distintos clubes de la región para compartir una instancia de capacitación y entrenamiento para fortalecer el trabajo formativo de la disciplina, promoviendo el aprendizaje, el intercambio entre clubes y el desarrollo técnico de las patinadoras.

En lo que respecta a Estudiantes, además, de la entrenadora Mariana Espil que dictó una de las clases, hubo 15 patinadoras.

Fuente: prensa CAE