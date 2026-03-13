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 - 13 de Marzo de 2026 | 17:01

La Asociación del Centro de Patín tuvo su 1° Trabajo Deportivo

En la jornada del último sábado, la Asociación del Centro de Patín tuvo su primer Trabajo Deportivo y fue con presencia de deportistas de Olavarría.

En Laprida, patinadoras de las diversas entidades locales dijeron presentes en la primera actividad del 2026 organizada por la Asociación del Centro de Patín.

 

La jornada reunió a deportistas de distintos clubes de la región para compartir una instancia de capacitación y entrenamiento para fortalecer el trabajo formativo de la disciplina, promoviendo el aprendizaje, el intercambio entre clubes y el desarrollo técnico de las patinadoras.

 

En lo que respecta a Estudiantes, además, de la entrenadora Mariana Espil que dictó una de las clases, hubo 15 patinadoras.

Fuente: prensa CAE

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