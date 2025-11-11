Volvió el Premier Pádel y Torre y Cepero se despidieron en el debut | Infoeme
Volvió el Premier Pádel y Torre y Cepero se despidieron en el debut

En la jornada de este martes se produjo el primer estreno olavarriense en el Dubái P1 y fue con derrota en la instancia de Treintaidosavos de Final para Agustín Torre y Álvaro Cepero.

Foto: Premier Pádel

La temporada 2025 de Premier Pádel está cada vez más cerca del final y dio comienzo el último P1 antes del Major final en México y en su debut, una de las parejas con participación olavarriense perdió.

 

Agustín Torre y Álvaro Cepero debutaron con derrota en los Treintaidosavos de Final de un certamen determinante para el ranking FIP y para la Race que lleva a las Finals de Barcelona.  Fue por 6/3, 3/6 y 6/7 en 2:00 de juego ante los españoles Pablo García Rodrigo y David Gala.

 

Por su parte, Federico Chingotto y Alejandro Galán quieren seguir con la buena racha y buscarán seguir recortando los puntos ante los N°1. En su debut en Dubái, enfrentarán a Luciano Capra y Aimar Goñi Lacabe en la jornada del próximo miércoles.

 

