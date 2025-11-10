Olavarrienses en Liga Argentina: Tambucci debutó en Villa Mitre

La segunda categoría del básquet nacional sigue arrojando debuts y en la noche del domingo, Villa Mitre tuvo su estreno en condición de local.

El “Tricolor” derrotó 85 a 82 a Deportivo Norte en un colmado José Martínez, que vivió la tensión hasta los últimos segundos con una definición apasionante.

Luego de un partido con equivocaciones varias, mucha rotación y pasajes de buen básquet, el local no pudo reponer en ofensiva y le dio la última chance a Norte que igualó las acciones con un triple, pero al mismo momento de la conversión, los árbitros pitaron una falta técnica y ya desde la línea, Villa Mitre aseguró su primera victoria.

En el equipo de Bahía Blanca, Luciano Tambucci sumó 4 puntos, 4 rebotes y 2 asistencias en 22:42 minutos en la cancha.