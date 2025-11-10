Expo Olavarría Produce: conocé el cronograma completo de actividades, Ronda de Negocios y charlas

El Municipio continúa con la organización de la segunda edición de la Expo y Ronda de Negocios “Olavarría Produce”, el evento organizado en articulación con el PIO, Unión Industrial, Cámara Empresaria, Cámara de la Piedra, ACA, CALO y Sociedad Rural, que se realizará durante los próximos 19 y 20 de noviembre el Centro de Exposiciones Municipal, ubicado sobre avenida Eva Perón (Ex Circunvalación) al 1500.

El evento contará con la participación de presencias destacadas del ámbito productivo e industrial de la Argentina, quienes encabezarán charlas que abordarán diversas cuestiones que hacen a la cotidianeidad pero también a la realidad diaria de las firmas nacionales.

Se trata de José “vasco” De Mendiguren, Juan Cuattromo, Daniel Tovio y Juan Fera, quienes dialogarán acerca de los desafíos, perspectivas, pero también inquietudes y proyecciones, que permitirán que estos espacios se brinden no sólo al diálogo, al intercambio, sino también a la formación y capacitación. Personas interesadas podrán inscribirse aquí para participar de las charlas.

Se recuerda, a la par, que la Ronda de Negocios se realizará el jueves 20, desde las 9 horas, por lo que se invita a las firmas interesadas a anotarse a través del formulario online al que se accede haciendo click aquí. Una vez que accedan registrado y validado su correo electrónico en el sistema, podrán completar el formulario con todos sus datos. Luego del cierre de las inscripciones deberán volver a ingresar al portal web y seleccionar las empresas con las que desee entrevistarse.

Vale destacar que ya confirmaron su participación empresas tales como PCR, Grupo Techint, Coarco, Vestas, Loma Negra, Cemento Avellaneda y muchas más. Se trata de una oportunidad única para relacionarse, generar contactos y reuniones con empresas industriales, comerciales, cooperativas, emprendedores, entre otros, con el propósito de fomentar el intercambio, promover nuevas oportunidades de negocios y fortalecer la competitividad del entramado productivo.

Cronograma Olavarría Produce 2025

Miércoles 19

10 horas. Apertura.

11:30 horas. Acto inaugural, en la sala de conferencias.

14 horas. Charla “Desafíos y perspectivas para el financiamiento de la producción y el trabajo en el contexto actual” a cargo del presidente del Banco Provincia Juan Cuattromo. Financiamiento y créditos disponibles para PyMEs y empresas. La mirada de los Bancos: coyuntura y nuevos desafíos.

16 horas. Charla “Comunicación y Tecnología aplicada al desarrollo Industrial”, cargo del secretario de Producción de la Universidad de La Plata Daniel Tovio. El Ingeniero Daniel Oscar Tovio es el actual secretario de Producción de la Universidad de La Plata y Docente Investigador. Profesor Titular de la cátedra de materiales en la Faculta de Ingeniería UNLP, Coordinador de la Unidad de Investigación y Desarrollo en Procesos Industriales y Servicios Tecnológicos. Consejero Acádemico por el Claustro de Graduados. Secretario de Extensión FI-UNLP y Docente de la Universidad Tecnológica Nacional en la Catedra Ciencia de los materiales.

18 horas. Charla “El rol de las gremiales empresariales en un contexto de crisis”. A cargo del Vasco De Mendiguren. Datos claros de la argentina con una matriz productiva diversa y con las necesidades que hoy el mundo demanda, pero ante políticas macroeconómicas que ponen en jaque a la industria y a los gremios. José Ignacio de Mendiguren, conocidos por todos como el Vasco, es abogado, industrial textil y desarrollista. Durante su trayectoria logró ocupar distintos cargos como ex ministro de la Producción, presidente de la Unión Industrial Argentina, presidente del Banco de Inversión y Comercio y Exterior (BICE), secretario de Producción y como Diputado Nacional

Jueves 20

9:30 horas. Ronda de Negocios, con la participación de autoridades del Ministerio de Producción de la Provincia de Buenos Aires. Hasta las 15 horas aproximadamente.

17 horas. Conversatorio con Juan Fera, empresario quien fue referente de una de las compañías alimenticias más importantes del país, Molto. Luego de haber ejercido la presidencia y trabajado por más de tres décadas, hoy comparte su experiencia al frente de una empresa familiar argentina que se consolidó gracias al trabajo, la innovación y una fuerte cultura de liderazgo. Bajo su conducción, la firma logró posicionarse como una de las principales productoras del sector, con presencia en todo el territorio nacional y una creciente proyección internacional. Con una amplia cartera de productos y una integración industrial que abarca desde la fabricación hasta la distribución, la empresa continúa expandiéndose y manteniendo un fuerte vínculo con el consumidor argentino.