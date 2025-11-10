FACSO será sede de una nueva edición de la Semana de la Ciencia | Infoeme
FACSO será sede de una nueva edición de la Semana de la Ciencia

A lo largo de la semana se desarrollará la Semana Nacional de las Ciencias, las Artes y la Producción de Conocimiento, a través de la que se promueven actividades en todas las sedes de la UNICEN.

Una vez más, la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN) se suma a la Semana Nacional de las Ciencias, las Artes y la Producción de Conocimiento, con una amplia agenda de actividades en sus cuatro sedes: Tandil, Azul, Olavarría y Quequén.

Entre el lunes 10 y el sábado 15 se desarrollarán propuestas abiertas al público que buscan acercar la ciencia, la tecnología, el arte y la cultura a la comunidad. Charlas, talleres, laboratorios abiertos, muestras interactivas, experiencias científicas y presentaciones artísticas forman parte del programa que refleja la diversidad del trabajo que realizan investigadores, docentes y estudiantes de la universidad.

La Semana Nacional de la Ciencia es una propuesta que promueve el Consejo Interuniversitario Nacional, y en la UNICEN es coordinada por la Secretaría de Ciencia, Arte y Tecnología. La Semana de la Ciencia impulsa la proyección internacional del sistema científico y universitario argentino. Pone en valor el conocimiento que se genera en nuestras instituciones públicas y su aporte a los grandes desafíos contemporáneos: la paz, el desarrollo sostenible, la inclusión social, la protección del ambiente y la ampliación de derechos.

Cronograma Semana de la Ciencia en Olavarría

Martes 11/11

-9 a 11 hs.

Laboratorios Abiertos

Durante la jornada el Instituto INCUAPA abrirá sus puertas a estudiantes secundarios para que puedan experimentar cómo es el trabajo de un/a arqueólogo/a, realizar actividades experimentales para entender cómo el presente permite hacer inferencias acerca del pasado y de qué manera dichas investigaciones también contribuyen al conocimiento de problemáticas sociales locales/actuales.

Destinado a estudiantes de 2° a 5° año del Nivel Secundario.

Inscripción previa aquí

Lugar: Instituto INCUAPA (Unidad Ejecutora CONICET/UNICEN), Complejo Universitario Olavarría

Organiza: Grupo de Extensión y Difusión del Departamento de Arqueología (GEDA) e Instituto INCUAPA.

Miércoles 12/11

-10 hs.

Explorá, preguntá, descubrí: un recorrido interactivo por la Investigación en Educación

La propuesta tiene dos momentos: el primero es en la Escuela Secundaria Nº 12 con un taller reflexivo sobre problemáticas actuales del nivel secundario; y el segundo un recorrido interactivo por FACSO con postas a descubrir vinculadas con las temáticas del taller y otras más amplias de producción del NACT IFIPRAC_Ed y las fases de la investigación educativa.

Destinado a público en general. Inscripción previa aquí

Organiza: NACT Investigaciones en Formación Inicial y Prácticas Educativas (IFIPRAC_Ed)

Jueves 13/11

-9 a 18 hs.

Jornadas de Becarios/as y Jóvenes Investigadores/as de la Facultad de Ciencias Sociales

Se trata de un espacio de encuentro y formación que busca visibilizar las producciones en curso, promover el intercambio entre pares, fortalecer la colaboración en la comunidad académica y consolidar la articulación entre investigación, docencia y extensión. La conferencia central estará a cargo del Presidente de CICPBA, Dr. Roberto Salvarezza.

Lugar: Aula Común 8, Edificio de Aulas Comunes, Complejo Universitario Olavarría, avenida Del Valle 5737

-21 hs.

Música, stand up y ciencia

Show de stand up científico con la participación de la banda Naderías (Voz y guitarra: Nicolás Acosta, Guitarra: Eduardo Grave, Batería: Juan Grave y Bajo: Gastón Barreto).

Reservá tu mesa aquí.

Lugar: La Rústica, Independencia 2258

Viernes 14/11

-16 hs.

Desórdenes informativos en Olavarría: un diagnóstico para construir líneas de acción con la comunidad

Se promueve el desarrollo de un encuentro para analizar la desinformación en la región y conceptos centrales para entender desórdenes informativos. Presentación de la infoesfera en Olavarría a partir de entrevistas a periodistas y de las líneas de acción del Observatorio de Medios, Ciudadanía y Democracia.

Inscripción previa aquí.

Organiza: NACT Estudios de Comunicación y Cultura en Olavarría (ECCO)

