FACSO será sede de una nueva edición de la Semana de la Ciencia

Una vez más, la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN) se suma a la Semana Nacional de las Ciencias, las Artes y la Producción de Conocimiento, con una amplia agenda de actividades en sus cuatro sedes: Tandil, Azul, Olavarría y Quequén.

Entre el lunes 10 y el sábado 15 se desarrollarán propuestas abiertas al público que buscan acercar la ciencia, la tecnología, el arte y la cultura a la comunidad. Charlas, talleres, laboratorios abiertos, muestras interactivas, experiencias científicas y presentaciones artísticas forman parte del programa que refleja la diversidad del trabajo que realizan investigadores, docentes y estudiantes de la universidad.

La Semana Nacional de la Ciencia es una propuesta que promueve el Consejo Interuniversitario Nacional, y en la UNICEN es coordinada por la Secretaría de Ciencia, Arte y Tecnología. La Semana de la Ciencia impulsa la proyección internacional del sistema científico y universitario argentino. Pone en valor el conocimiento que se genera en nuestras instituciones públicas y su aporte a los grandes desafíos contemporáneos: la paz, el desarrollo sostenible, la inclusión social, la protección del ambiente y la ampliación de derechos.

Cronograma Semana de la Ciencia en Olavarría

Martes 11/11

-9 a 11 hs.

Laboratorios Abiertos

Durante la jornada el Instituto INCUAPA abrirá sus puertas a estudiantes secundarios para que puedan experimentar cómo es el trabajo de un/a arqueólogo/a, realizar actividades experimentales para entender cómo el presente permite hacer inferencias acerca del pasado y de qué manera dichas investigaciones también contribuyen al conocimiento de problemáticas sociales locales/actuales.

Destinado a estudiantes de 2° a 5° año del Nivel Secundario.

Inscripción previa aquí.

Lugar: Instituto INCUAPA (Unidad Ejecutora CONICET/UNICEN), Complejo Universitario Olavarría

Organiza: Grupo de Extensión y Difusión del Departamento de Arqueología (GEDA) e Instituto INCUAPA.

Miércoles 12/11

-10 hs.

Explorá, preguntá, descubrí: un recorrido interactivo por la Investigación en Educación

La propuesta tiene dos momentos: el primero es en la Escuela Secundaria Nº 12 con un taller reflexivo sobre problemáticas actuales del nivel secundario; y el segundo un recorrido interactivo por FACSO con postas a descubrir vinculadas con las temáticas del taller y otras más amplias de producción del NACT IFIPRAC_Ed y las fases de la investigación educativa.

Destinado a público en general. Inscripción previa aquí.

Organiza: NACT Investigaciones en Formación Inicial y Prácticas Educativas (IFIPRAC_Ed)

Jueves 13/11

-9 a 18 hs.

Jornadas de Becarios/as y Jóvenes Investigadores/as de la Facultad de Ciencias Sociales

Se trata de un espacio de encuentro y formación que busca visibilizar las producciones en curso, promover el intercambio entre pares, fortalecer la colaboración en la comunidad académica y consolidar la articulación entre investigación, docencia y extensión. La conferencia central estará a cargo del Presidente de CICPBA, Dr. Roberto Salvarezza.

Lugar: Aula Común 8, Edificio de Aulas Comunes, Complejo Universitario Olavarría, avenida Del Valle 5737

-21 hs.

Música, stand up y ciencia

Show de stand up científico con la participación de la banda Naderías (Voz y guitarra: Nicolás Acosta, Guitarra: Eduardo Grave, Batería: Juan Grave y Bajo: Gastón Barreto).

Reservá tu mesa aquí.

Lugar: La Rústica, Independencia 2258

Viernes 14/11

-16 hs.

Desórdenes informativos en Olavarría: un diagnóstico para construir líneas de acción con la comunidad

Se promueve el desarrollo de un encuentro para analizar la desinformación en la región y conceptos centrales para entender desórdenes informativos. Presentación de la infoesfera en Olavarría a partir de entrevistas a periodistas y de las líneas de acción del Observatorio de Medios, Ciudadanía y Democracia.

Inscripción previa aquí.

Organiza: NACT Estudios de Comunicación y Cultura en Olavarría (ECCO)