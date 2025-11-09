Un camión que transportaba propano volcó en Ruta 3 | Infoeme
Domingo 09 de Noviembre 2025 - 21:27hs
Olavarría
Infoeme
 |  policiales
 - 9 de Noviembre de 2025 | 20:11

Un camión que transportaba propano volcó en Ruta 3

En siniestro se produjo este domingo por la tarde en el kilómetro 232 de la Ruta Nacional N°3, en el sentido Cacharí a Cañuelas.

Foto: Noticias de Azul.

En la tarde de este domingo un camión que transportaba propano volcó en el kilómetro 232 de la Ruta Nacional N°3, en el sentido Cacharí a Cañuelas.

De acuerdo con información publicada por el portal Noticias de Azul, el siniestro ocurrió alrededor de las 17 horas, cuando el conductor del vehículo perdió el control del camión Scania, despistó y terminó volcando sobre la banquina derecha.

Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas ni terceros involucrados. En el lugar trabajó personal de la Subcomisaría de Cacharí, junto a una dotación de Bomberos Voluntarios de Cacharí, quienes permanecieron en el lugar para resguardar la carga de gas propano perteneciente a la empresa YPF.

Según consignaron medios de la región, "la presión del combustible dentro del tanque se mantuvo dentro de los valores normales", por lo que se explicó que no fue necesario realizar otras tareas de emergencia.

 

 

Foto: Noticias de Azul.

 

 

