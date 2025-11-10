ARBA prorrogó los vencimientos para pagar el Inmobiliario Rural hasta diciembre

Lainformó que, originalmente previsto para este miércoles 12 de noviembre.

La decisión, publicada este lunes en el Boletín Oficial, garantiza que quienes estén al día con el fisco mantengan el beneficio de hasta un 10% de descuento por adhesión al débito automático.

Desde el organismo explicaron que el cambio de fecha responde a “razones operativas” y busca asegurar el correcto proceso de liquidación y disponibilidad de los medios de pago, permitiendo que todas las personas contribuyentes puedan cumplir en tiempo y forma.

ARBA recordó que quienes no registren deudas, estén adheridos al débito automático y elijan abonar la última cuota del año, conservarán la bonificación de hasta el 10%.

Además, el impuesto puede abonarse desde la web oficial www.arba.gov.ar, con tarjeta de crédito o a través de cajeros automáticos, luego de generar el código de pago electrónico. También está disponible la opción de pago digital mediante Cuenta DNI, escaneando el código QR recibido por correo electrónico o desde la agenda de pagos de la aplicación.

Quienes prefieran abonar de forma presencial podrán hacerlo en las entidades bancarias habilitadas y en los centros de cobro de Provincia Net Pagos. Además,

se modificó la fecha de la cuota 2 del Impuesto a las Embarcaciones Deportivas cuyo vencimiento original era el 13 de noviembre y pasó para el 11 de diciembre de 2025.