Torneo Regional Amateur: el "Bataraz" volvió a festejar en el Parque Guerrero

Estudiantes recibió a Sportivo 25 de Mayo para cerrar la Zona 5 de la Región Pampeana Sur y se quedó con tres trabajadísimos puntos.

El "Bataraz" derrotó 2 a 1 a Sportivo 25 de Mayo en el estadio central del Parque Guerrero y sumó un nuevo festejo en el certamen que organiza el Consejo Federal y otorga 4 ascensos al Torneo Federal A. Joaquín Stular al cierre del primer tiempo y Lorenzo Ferrara al cierre del segundo marcaron los goles locales, mientras que Agustín Batipiedi había abierto el marcador a los 26'.

No tuvo nada fácil su segunda presentación como local el equipo dirigido -desde afuera- por Mauricio Peralta, la visita tomó la iniciativa en un duelo con mucha fricción, mucho pelotazo y pocas llegadas claras.

La apertura del marcador fue de Agustín Batipiedi a los 26´ cuando aprovechó el rebote de Biscardi a un remate desde lejos y daba la sorpresa en el inicio de la tarde dominical.

Pero antes del cierre de la primera mitad, el “Bata” llegó a la igualdad. Joaquín Stular, de carambola, envió la pelota por encima de la humanidad del arquero rival tras el centro de la derecha.

Y de casi similar situación, Estudiantes se quedó con la victoria en un complemento donde pasó poco y nada. A los 90´, Lorenzo Ferrara apareció por el segundo palo, y luego de que Masson no pudiera conectar el centro, apareció para sentenciar la victoria.

Síntesis Estudiantes – Sportivo 25 de Mayo:

Estadio: Parque Guerrero

Árbitro: Fernando Zabalza (Tandil)

Estudiantes (2): Ramiro Biscardi; Lautaro Braun, Leandro Castarés (M. Chevrot), Manuel Garrido, Enzo Leguizamón (R. Alonso); Franco Peralta (B. Padín), Gerónimo Candia, Emmanuel Sbardolini (J. Masson); Diego San Julián, Bruno Peralta, Joaquín Stular (L. Ferrara). DT- Nicola Orsatti

Sportivo 25 de Mayo (1): Federico Rodríguez; Valentino Tironi, Juan Martín, Miqueas Andersen; Mirko Montiel, Agustín Batipiedi, Elías Zunino (M. Sosa), Álvaro Arioni (M. Montiel); Valentino Caldarone; Nelson Marchena; Fermín Castilla. DT- Diego Quintana

Amonestados: Castarés, Padín (CAE); Martín, Andersen, Montiel, Ma., Sosa (Sp.)

Expulsados:

Goles: 26´ PT Agustín Batipiedi (Sp.); 45´+1 PT Joaquín Stular (CAE); 45´ ST Lorenzo Ferrara (CAE)